Agrigento, 79enne trovata morta in casa dopo giorni: forse uccisa durante una rapina Una donna di 79 anni è stata trovata morta in casa ad Agrigento. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa nel corso di una rapina. A lanciare l'allarme, i vicini di casa della pensionata che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una donna di 79 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Porcello, nel centro storico di Agrigento, con una ferita alla testa. Stando a quanto reso noto, la donna potrebbe essere stata uccisa nel corso di una rapina. Il sopralluogo è stato effettuato dalla pm Elettra Consoli, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal vice dirigente della Squadra mobile Andrea Palermo.

A chiamare i vigili del fuoco nel pomeriggio sono stati i vicini di casa della 79enne che da giorni non vedevano più la pensionata e non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

In aggiornamento