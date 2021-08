Agrigento, 14enne perde il controllo dello scooter e muore Calogero Cammalleri, un ragazzino di 14 anni della provincia di Agrigento, è morto ieri sera dopo essere stato trasportato in ospedale in seguito a una caduta con lo scooter.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzino di 14 anni è morto la scorsa notte a causa di un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. Il giovane è stato subito soccorso ma è deceduto subito dopo l'arrivo in ospedale. Stando a quanto ricostruito l'adolescente era alla guida di uno scooter quando – per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia – ha perso il controllo del mezzo ed è rovinosamente caduto sull'asfalto. L'incidente è avvenuto in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Sono stati alcuni passanti sopraggiunti poco dopo a far scattare l’allarme: il 14enne è stato subito soccorso e trasferito all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata (Ag) dove però i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo.

La giovane vittima si chiamava Calogero Cammalleri e aveva compiuto 14 anni lo scorso 16 giugno. Il ragazzino era da solo sullo scooter quando ha perso il controllo. La dinamica dell’incidente, ancora da ricostruire, è al vaglio della polizia di Palma di Montechiaro.