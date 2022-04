Agguato nel Foggiano, 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco a San Severo Salvatore Lombardi è stato ucciso in strada nella periferia di San Severo, nel Foggiano. Aveva precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio.

A cura di Susanna Picone

Salvatore Lombardi, 30enne noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile, in strada nella periferia di San Severo, nel Foggiano. L'uomo è rimasto vittima di un agguato compiuto in via Fortore. A quanto si apprende, Lombardi era solo in strada e stava percorrendo a piedi viale Fortore, nei pressi di un giardino pubblico, quando uno o più sicari lo avrebbero raggiunto e gli avrebbero sparato uccidendolo. A quanto viene riferito da fonti investigative, la vittima aveva precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio ma non era inserito in uno dei clan della criminalità organizzata della zona. Sul posto stanno operando gli agenti della Squadra Mobile di Foggia. Lombardi, secondo i primi rilievi, è morto all'istante. Gli inquirenti non escludono che l'omicidio possa essere maturato in un regolamento di conti.

Quello di questa sera è il secondo delitto avvenuto nel giro di pochi giorni nel Foggiano in strada. L’ultimo risale al 25 marzo scorso e si è consumato nel capoluogo pugliese. Roberto Russo, 52 anni, è stato ucciso con due colpi di pistola alla testa in via Silvio Pellico. L’uomo era fermo in auto quando sarebbe stato affiancato, secondo la ricostruzione della polizia, da almeno due killer. In passato Russo era stato coinvolto in una indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti e il fratello Giovanni è cognato di Raffaele Tolonese, detenuto dal 2013 e al vertice del clan Trisciuoglio-Tolonese. Russo però non sarebbe inserito in alcun clan della criminalità organizzata e a bordo della sua auto la polizia non ha trovato né armi né droga.