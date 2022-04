Agguato a San Severo, fermato 17enne per l’omicidio: il padre fu vittima di una sparatoria Fermato un 17enne per l’omicidio di Salvatore Lombardi, il 30enne morto in un agguato a San Severo nella giornata di ieri. Il padre del ragazzo fu vittima di una sparatoria avvenuta il primo gennaio del 2021.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fermato un giovane di soli 17 anni con l'accusa di omicidio volontario per l'agguato a Salvatore Lombardi, il 30enne assassinato nella serata di ieri nel Foggiano con 7 colpi di pistola. L'uomo è stato ucciso in via Fortore, alla periferia di San Severo. Il 17enne è accusato di omicidio volontario. Secondo alcune indiscrezioni, l'adolescente ha compiuto il delitto e poi ha contattato la polizia per costituirsi. Si tratterebbe del figlio di un uomo rimasto ferito in un agguato compiuto il primo gennaio del 2021 e poi deceduto un mese dopo la sparatoria a Casa Sollievo della Sofferenza. Nell'agguato del primo dell'anno era rimasta ferita anche una seconda persona, di 30 anni, che era in compagnia della vittima. Non è chiaro se si trattasse dello stesso Lombardi

Nel corso dell'interrogatorio, il 17enne ha negato di aver voluto vendicare la morte del padre. Al giovane infatti non viene contestata la premeditazione. Lombardi, già noto alle forze dell'ordine, stava percorrendo a piedi il viale ed era da solo quando il 17enne lo ha raggiunto e ucciso a colpi di arma da fuoco. Il 30enne, secondo quanto riferito da fonti investigative, non era inserito in uno dei clan della criminalità organizzata della zona. Aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio e droga.

Al momento la pistola utilizzata per compiere il delitto non è stata ritrovata. Il giovane avrebbe aspettato di tornare a casa prima di chiamare le forze dell'ordine e costituirsi per quanto fatto. Il 17enne è incensurato. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva fissato un appuntamento con la vittima. Quando ha incrociato il 30enne, lo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa. In tutto il giovane avrebbe sparato sette colpi: cinque di questi avrebbero raggiunto Lombardi al volto. Il 30enne è morto sul colpo.