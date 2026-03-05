Aggredito da un toro nella sua azienda agricola, tragedia nel Potentino: la vittima è un 57enne

A Filiano, in provincia di Potenza, l’imprenditore agricolo Leonardo Guglielmi è stato ucciso da un toro mentre cercava di riportarlo in stalla nella sua azienda. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari hanno potuto solo dichiarare il decesso del 57enne.

Immagine di repertorio.

Un uomo di 57 anni è stato aggredito e ucciso da un toro mentre lavorava nella sua azienda agricola. Il fatto è accaduto a Filiano, in provincia di Potenza, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, anche se la notizia è stata diffusa soltanto oggi.

La vittima si chiamava Leonardo Guglielmi. Secondo quanto è stato ricostruito, il 57enne, imprenditore agricolo che gestisce l'azienda insieme alla moglie, stava facendo rientrare l'animale nella stalla quando, per cause ancora da accertare, il toro lo ha aggredito.

Sul posto sono rapidamente intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Insieme ai medici sono sopraggiunti anche i militari dell'Arma dei Carabinieri che indagano sull'accaduto per fare piena luce sulla dinamica dei fatti.

Gli incidenti che coinvolgono i tori non sono frequenti, ma anche in passato hanno causato vittime. Lo scorso ottobre un 63enne era stato attaccato e ucciso da un toro in Tirolo, nella zona di Pfunds.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’incidente era avvenuto mentre l’allevatore, insieme al fratello, stava portando due mucche e il toro in un prato recintato. Quando il fratello era tornato dopo una breve assenza, aveva trovato l’uomo a terra, gravemente ferito e privo di sensi.

Immediatamente aveva dato l'allarme e sul posto si erano recati i soccorsi. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori per il 63enne non c'era stato nulla da fare.

Nel dicembre 2024 invece la vittima era stata Renzo Villani, 61 anni, morto dopo essere stato ferito da uno dei tori del suo allevamento. Il 61enne abitava a Comune Soprano, piccola frazione del comune di Bardi, in provincia di Parma.

L'uomo era sceso nella stalla situata sotto la sua abitazione, dopo aver sentito dei rumori provenire dalla struttura in cui si trovava il toro, e qui era stata gravemente ferito.