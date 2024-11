video suggerito

Affitti, dove si spende di più nelle città universitarie italiane per stanze o monolocali: la classifica L'indagine della startup Maiora Solutions che ha analizzato oltre 10mila annunci di affitto nelle città di Milano, Napoli, Roma, oltre a Torino e Bologna, evidenzia crescite dei costi medi in tutte le grandi città universitarie d'Italia con anche impennate dell'80% in più. La classifica.

A cura di Giovanni Turi

I prezzi medi nel mercato degli affitti delle grandi città universitarie sono in aumento, dice l'indagine della startup Maiora Solutions

I prezzi medi degli affitti nelle grandi città universitarie italiane continuano a lievitare. A ottobre del 2024 tutte le tipologie di abitazione sono all'insegna degli aumenti dei canoni d'affitto, compreso il costo medio di una stanza singola.

L'incremento investe tanto Roma quanto Napoli, passando anche da Torino, Bologna e Milano. A confermare questo trend è l'indagine condotta dalla startup milanese Maiora Solutions specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi di dati per aziende che ha analizzato oltre 10mila annunci di affitto nelle città (dalla stanza singola fino al quadrilocale) che ospitano i maggiori atenei del Paese.

Lo studio condotto tramite Epona, strumento di intelligenza artificiale dedicato agli investimenti immobiliari sviluppato dall'azienda, ha confrontato gli annunci a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna tra ottobre 2023 e ottobre 2024. In quasi tutti i casi l'aumento dei costi è lampante. E ci sono impennate a Roma per soluzioni come i monolocali fino all'80%.

Milano è la città più cara: il costo medio di una stanza sale a 1.201 euro

Milano si conferma la città più cara del Paese. Per quanto i suoi canoni di affitto vedano aumenti contenuti anno su anno, il capoluogo lombardo è in pole position a livello nazionale per gli affitti di trilocali, quadrilocali e stanze singole. I dati svelano un +4% per il costo dei monolocali (canone medio di 1.311 euro) e +9% quello dei trilocali (canone medio di 1.761 euro).

Negli ultimi 12 mesi le stanze singole hanno segnato un +6%, arrivando a un costo medio di 1.201 euro, il prezzo più elevato tra le città esaminate. In calo, invece, l'affitto medio dei bilocali del 35% (canone di affitto sui 1.278 euro). Per un quadrilocale il canone di affitto è di 2.096 euro.

A Napoli aumentano gli affitti dei monolocali del 23%

A Napoli l'aumento più consistente riguarda i canoni dei monolocali: +23% rispetto al 2023 che fa passare il costo medio da 597 euro a 739 euro. A ottobre 2024 le stanze singole costano in media 566 euro (+12% rispetto all'anno precedente).

Rincari a doppia cifra anche per l'affitto dei trilocali (+16% con prezzi medi di 1.193 euro). Meno marcati tra i quadrilocali (+8%), i cui prezzi medi si attestano sui 1.607 euro al mese, e dei bilocali (+3%, adesso sugli 883 euro).

A Roma fiammate dei costi per stanze singole e quadrilocali

Dai dati dell'indagine emerge una Capitale con incrementi schizzati alle stelle. L'affitto di una stanza singola è salito del 47%, scavallando quota mille euro (1.014 euro, per la precisione) contro i 690 del 2023.

Ma la vera fiammata arriva per i monolocali: l'affitto medio è quasi raddoppiato con un più 80%. Se l'anno scorso bastavano in media 597 euro, nel 2024 si parla di 1.078 euro. Crescono i costi anche di bilocali con canoni medi di 1.223 euro (+25%), trilocali il cui affitto tocca i 1.981 euro (+43%) e i quadrilocali (+51%, costo medio d'affitto pari a 3.111 euro).

Torino sulla scia della Capitale

Torino registra un aumento dei prezzi simile a quello di Roma. I monolocali segnano un +75%, il che implica una botta da 467 euro a 815 euro. Crescite in doppia cifra anche per i trilocali (+28%) e i quadrilocali (+19%), i cui costi sono rispettivamente a 963 euro e 1.383 euro. La stanza singola costa in media 471 euro (+24% rispetto a ottobre 2023), mentre un bilocale 727 euro (+8% anno su anno).

A Bologna oltre 1.700 euro per un trilocale

Nella città universitaria per eccellenza, i prezzi medi degli affitti si sono alzati in particolare per i trilocali (+33% rispetto a ottobre 2023), raggiungendo così i 1.767 euro. Inoltre, a Bologna gli aumenti hanno interessato anche i mono e i quadrilocali che hanno visto rispettivamente un +15% e +13%, per un valore di mercato equivalente a 1.388 e 2.096 euro.

L'affitto dei bilocali è pressoché invariato dal 2023 con un incremento contenuto (+2%) e un costo medio di 1.305 euro. Mentre le stanze singole tracciano una risalita del 23%, arrivando così a una media di 791 euro.

