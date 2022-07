Affidano la figlia di 10 anni allo zio mentre sono a lavoro, lui la stupra: 19enne nei guai Una bimba di 10 anni di Modena è stata ripetutamente stuprata e minacciata dallo zio 19enne mentre i genitori erano a lavoro. Dopo mesi di silenzio, è riuscita a confidarsi con la mamma che ha sporto denuncia.

A cura di Ida Artiaco

Affidavano la figlia, che all'epoca dei fatti aveva solo 10 anni, allo zio 19enne con il quale convivevano mentre erano a lavoro.

Mai avrebbero potuto immaginare che proprio in quei momenti la bambina venisse minacciata e violentata dal giovane. Arriva da Modena questa storia agghiacciante di stupro.

Come riferisce Il Resto del Carlino, ieri è stato incardinato il rito abbreviato per un filippino di 19 anni, che era stato arrestato a settembre dello scorso anno dai carabinieri con la terribile accusa di violenza sessuale aggravata poiché commessa in danno di persona che non ha compiuto i quattordici anni.

La vittima aveva infatti 10 anni quando è stata ripetutamente abusata dallo zio. A lui vengono contestati diversi episodi di abusi sessuali: il ragazzo, approfittando dell’assenza dei genitori della bambina, l’avrebbe stuprata più volte, imponendole il silenzio.

La piccola, sotto choc, per un periodo non ha riferito nulla, poi ha preso coraggio e si sarebbe confidata con la mamma, raccontandole tutto. I genitori della bimba a quel punto si sono rivolti ai carabinieri, che dopo le dovute indagini, hanno arrestato il 19enne, che in più occasioni aveva abusato sessualmente della nipotina.

Nei confronti del giovane, dalle informazioni raccolte attraverso l’indagine, erano emersi infatti chiari e inequivocabili prove di colpevolezza. Il ragazzo è ancora in carcere e la difesa ha chiesto per il 19enne una misura cautelare alternativa. La bimba non è stata ritenuta in grado di deporre – dopo la necessaria perizia – "essendo emotivamente fragile e ancora sotto choc per le terribili violenze".