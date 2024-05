Aereo Ryanair per Londra costretto a tornare a Bari dopo un’ora di volo: “Problemi alla stumentazione”

video suggerito

Un aereo Ryanair partito oggi, mercoledì 22 maggio, verso mezzogiorno da Bari e diretto all'aeroporto Londra Stansted è stato costretto a rientrare nell'aeroporto del capoluogo pugliese a causa – a quanto si apprende – di un problema alla strumentazione di bordo. Il velivolo è atterrato circa un'ora fa.

Apprensione, un po' di paura e disagi per i passeggeri, che partiranno stasera nuovamente per la City, tra le 18 e le 19, con un altro aeromobile sempre della compagnia irlandese. A conferma di quanto segnalato, il sito ufficiale dell'aeroporto di Stansted ha riporta il volo, FR1906, che doveva atterrare alle 13.40, con l'informazione "deviato".

Secondo le informazioni disponibili, l'equipaggio si è reso conto dei problemi alla strumentazione quando stava sorvolando il Veneto, a circa un'ora dal decollo. A quel punto è stata presa la decisione di tornare all'aeroporto di partenza.

"Eravamo arrivati già in Friuli, mio figlio seguiva la rotta dal web – ha commentato una passeggera come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno -. La prima delle spiegazioni che ci sono arrivate è stata che eravamo costretti a tornare indietro a causa delle condizioni meteo avverse. Ad alcuni di noi è arrivato addirittura il messaggio Whatsapp dalla compagnia aerea. Ci siamo spaventati". Secondo un'altro passeggera un episodio simile si sarebbe verificato anche il mese scorso e sempre con un volo diretto nella Capitale inglese. I passeggeri sono ora in attesa per il volo sostitutivo che è in arrivo da Londra e che ripartirà nel pomeriggio.