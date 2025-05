video suggerito

Aereo Piper atterra d'emergenza in strada a Padova: a bordo il pilota e 3 studenti, illesi Oggi pomeriggio un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina, nel quartiere Paltana di Padova: impauriti, ma illesi i 4 passeggeri.

A cura di Dario Famà

Un atterraggio che ha del miracoloso. Non ci sono altri modi per descrivere quanto è accaduto oggi pomeriggio in via della Madonnina nel quartiere Paltana di Padova, dove un aereo da turismo Piper PA-28 si è schiantato per un guasto al motore. A sorprendere è la condizione dei 4 passeggeri, tutti rimasti illesi.

A bordo del velivolo il pilota italiano e 3 studenti universitari, tra cui due pakistani e uno yemenita. A soccorrerli il personale medico del Suem 118, arrivato a destinazione con un'ambulanza. Nonostante lo scontro con i cavi elettrici, alcuni alberi e il violento impatto al suolo, per nessuno dei quattro è stato necessario il ricovero in ospedale.

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati la Polizia di Stato della Questura di Padova e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e il velivolo. Presente anche parte del personale dell'aeroporto di Padova, per comprendere meglio le ragioni dell'atterraggio non previsto.

Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato l'avaria. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe partito dall'aeroporto "Gino Allegri", a sud-ovest della città. L'obiettivo del volo sarebbe stato quello di testare il nuovo motore del veicolo, ma, di punto in bianco, i propulsori avrebbero accusato un drastico calo di potenza. Il pilota, conscio di non poter effettuare l'atterraggio in pista, ha dirottato l'aereo verso un'area meno abitata.

Nel tratto di strada interessato si è formata una lunga coda di macchine, in attesa che il passaggio venga definitivamente sgombrato. Intanto, il pilota verrà sentito dagli inquirenti con l'obiettivo di ricostruire in maniera più approfondita le cause dell'incidente.

L'aereo da turismo ha subito grossi danni, ma per fortuna i passeggeri, ancora sotto shock, sono usciti miracolosamente vivi da quella che poteva essere una vera e propria tragedia.