Aereo atterra in mezzo alla strada vicino a un supermercato: paura tra i passanti, 5 feriti I fatti nel primo pomeriggio di oggi, a Bolzano, in via Buozzo, nei pressi del supermercato Interspar. Urtate alcune auto.

A cura di Biagio Chiariello

Atterraggio d’emergenza poco prima delle 15 di oggi (24 settembre) in zona industriale a Bolzano, davanti all'Interspar di via Buozzi: un piccolo aereo da turismo con due persone a bordo sarebbe andato in avaria col motore che si è spento.

Secondo quanto riportato dai testimoni il velivolo ha urtato con un'ala il tetto di un edificio, per poi effettuare un atterraggio di emergenza nel parcheggio del supermercato.

Lungo la stradina, utilizzata per accedere all'esercizio commerciale stesso oppure al McDrive, si trovavano parcheggiate diverse automobili, alcune delle quali sono state urtate dall'ala destra dell'ultraleggero.

Leggi anche Pilota ruba un aereo e minaccia di schiantarlo su un supermercato. Cosa sta succedendo

Appena decollato dall'aeroporto di Bolzano, il pilota – giovane altoatesino, che viaggiava in compagnia di un'altra persona – è stato comunque scaltro ad individuare un’area libera tra le tante macchine parcheggiate ed il traffico di Via Buozzi a pochi metri dalla sede della Fercam, scendendo con il velivolo a terra senza arrecare particolari danni né fisici e ne materiali.

Dovrà comunque spiegare alle autorità, la dinamica dell'incidente soprattutto per quale motivo l'aereo si sia trovato immediatamente in difficoltà, al punto da dover intraprendere un atterraggio d'emergenza.

Dalle prime informazioni disponibili ci sono 5 feriti, tutti in maniera molto lieve: si tratta dei due occupanti dell'ultraleggero e altre tre persone che si trovavano all'interno di una delle auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco e il soccorso sanitario – in intervento con Croce Bianca, Croce Rossa e forze dell’ordine.