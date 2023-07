Adulti lasciano la pistola incustodita, bimbo di 3 anni prende l’arma e uccide la sorellina di 1 anno I fatti sono avvenuti in una casa a Fallbrook, a circa una settantina di km a nord di San Diego. L’arma era stata lasciata incustodita, come accertato dalle autorità.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una bambina di un anno è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal fratellino di tre anni in California. I fatti sono avvenuti lunedì 17 luglio intorno alle 7:30 (ora locale), quando il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego ha ricevuto una chiamata per una sparatoria in una casa a Fallbrook, a circa una settantina di km a nord di San Diego.

Gli agenti arrivati sul posto hanno confermato che un bambino era riuscito a impossessarsi di una "pistola incustodita" e che la sorellina aveva subito un trauma cranico.

Il dipartimento dello sceriffo ha dichiarato: "Il personale dei vigili del fuoco è arrivato sulla scena e ha trasportata la piccola al Palomar Hospital. Nonostante gli sforzi per salvarle la vita, è stata dichiarata morta intorno alle 8:30. Il dipartimento dello sceriffo estende le proprie condoglianze alla famiglia e alle persone colpite da questa tragedia".

"Gli investigatori della squadra omicidi dello sceriffo stanno ora lavorando per raccogliere maggiori informazioni per determinare le circostanze della morte. Non ci sono sospettati e non vi è alcuna minaccia per la comunità. L'indagine è in corso", hanno precisato le autorità.

Le armi da fuoco sono la principale causa di morte tra i bambini e gli adolescenti statunitensi. Quella in California non è certo la prima tragedia di questo tipo. Un mese fa nello Stato del Kentucky un bambino di 7 anni ha ucciso a colpi di pistola il fratellino di 5 anni dopo essere entrato in possesso di un’arma lasciata carica e incustodita in casa; all'inizio di giugno un dramma analogo è avvenuto in una casa di River Grove, sobborgo di Chicago, nello stato dell'Illinois.