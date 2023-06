Adulti lasciano la pistola incustodita, bimbo di 7 anni spara e uccide il fratellino di 5 anni Un pomeriggio in casa si è trasformati in tragedia in Kentucky, il piccolo avrebbe premuto il grilletto accidentalmente facendo partire il colpo mortale che ha ucciso il fratellino più piccolo nell’abitazione di famiglia.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di 7 anni ha ucciso a colpi di pistola il fratellino di 5 anni dopo essere entrato in possesso di un’arma lasciata carica e incustodita in casa. È l’ennesima tragedia connessa all’uso delle armi che si è consumata nelle scorse ore negli Stati Uniti. Scenario del dramma un’abitazione della contea di Jackson, nello stato del Kentucky, dove lunedì pomeriggio sono intervenuti i servizi di emergenza medica senza però poter salvare la vita al piccolo.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 di lunedì ora locale quando al numero di emergenza è arrivata una richiesta di soccorso per spari in casa. L’ambulanza intervenuta sul posto ha trovato un bimbo di 5 anni esanime e insanguinato dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. I soccorritori hanno tentato di rianimare il bimbo per diverso tempo prima di arrendersi. Il medico legale della contea di Jackson ha dichiarato il bambino morto sul posto.

Secondo la polizia di stato del Kentucky, intervenuta sul posto su richiesta degli uomini dell'ufficio dello sceriffo della contea di Jackson, a sparare è stato il fratello maggiore, un bimbo di soli 7 anni dopo aver trovato una pistola nella casa di famiglia a Coal Road nella comunità di Big Hill, vicino al confine della contea di Madison.

Leggi anche Bimbo prende la pistola del padre in casa e uccide la sorellina di 4 anni: dramma in Usa

Secondo le indagini della polizia, si è trattato però di un tragico incidente. Il piccolo avrebbe premuto il grilletto accidentalmente facendo partire il colpo mortale. Le autorità però non hanno fornito informazioni su come il minore abbia avuto accesso alla pistola. “È una tragedia ogni volta che ti imbatti qualcosa del genere. Non ci sono parole per descrivere ciò che sta attraversando questa famiglia", ha commentato un agente della polizia statale del Kentucky Justin Kearney, aggiungendo: “Ricordatevi di mettere in un posto sicuro le vostre armi da fuoco e fuori dalla portata dei bambini."

Le armi da fuoco sono la principale causa di morte tra i bambini e gli adolescenti statunitensi. Solo quest’anno più di 800 bambini e adolescenti sono stati colpiti da armi da fuoco secondo il Gun Violence Archive. Questo mese una bambina di 4 anni è stata colpita accidentalmente e uccisa da un altro bambino in Illinois. Una settimana dopo, un bambino di 6 anni ha sparato due volte al suo fratellino dopo essersi impossessato di una pistola a Detroit, ferendolo gravemente. Nella prima settimana di giugno, un bambino di 3 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente nel Tennessee.