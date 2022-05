Adolescente scompare nel nulla durante le vacanze, i resti di Brittanee ritrovati 13 anni dopo La polizia ha comunicato di aver ritrovato i resti della 17enne Brittanee Drexel e di aver arrestato un uomo per rapimento, stupro e omicidio.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una vacanza di gioventù da ricordare per il resto della vita ma quelle giornate di pausa dallo studio sono diventate l’inizio di un buco nero senza fine per la famiglia della giovane Brittanee Drexel, una ragazza statunitense di 17 anni scomparsa improvvisamente nel nulla da Myrtle Beach, nel South Carolina, durante le vacanze di primavera del lontano 2009.

Per 13 anni, i genitori Dawn e Chad Drexel hanno vissuto in uno stato di limbo, senza mai perdere la speranza che la loro figlia fosse ancora viva. Una speranza che però nelle scorse ore si è infranta per sempre quando la polizia ha comunicato di aver ritrovato i resti della 17enne.

In una conferenza stampa tenuta lunedì, lo sceriffo della contea di Georgetown Carter Weaver, ha comunicato una vera e propria svolta nelle indagini con il ritrovamento dei resti della giovane vittima ma anche con l’arresto di un uomo, il 62enne Raymond Douglas Moody.

La svolta è arrivata mercoledì scorso, quando "risultati investigativi e prove" hanno portato gli agenti dell'FBI alla scoperta di resti umani in una zona boscosa a circa 35 miglia a sud del luogo dove la 17enne era stata vista l'ultima volta il 25 aprile del 2009. Le cartelle cliniche della ragazza e il test del DNA hanno confermato che era Brittanee Drexel.

L’arrestato è un nome non nuovo visto che fu uno dei primi sospettati del caso ma poi scagionato perché senza prove a carico. Moody, che ha "una vasta storia criminale di molestie sessuali", è stato arrestato per la prima volta il 4 maggio per ostruzione alla giustizia ma ora deve rispondere di omicidio, rapimento e condotta sessuale criminale di primo grado. Secondo l’accusa, è stato lui a rapire, violentare e uccidere la ragazza strangolandola, occultando poi il cadavere il ​​giorno successivo in una zona boscosa.

“Ci sono poche cose nella vita peggiori della perdita di un figlio. Ma una di queste credo sia perdere un figlio e non essere in grado di seppellirlo", ha dichiarato il Procuratore. “Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo. La ricerca di Brittanee è ora diventata la ricerca di giustizia per Brittanee" hanno dichiarato i genitori della 17enne.