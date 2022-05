Addio a Emanuela Lamonaca, giovane mamma colpita da un tumore al cervello: “Non arrendetevi mai” Il cuore della 32enne originaria di Corato ha smesso di battere nella mattinata di domenica dopo una lotta contro il male che le era stato diagnosticato nel 2019.

A cura di Antonio Palma

Non ce l'ha fatta Emanuela Lamonaca, la giovane mamma pugliese a cui l'intera comunità di Trani si era stretta nella sua battaglia contro un raro tumore al cervello che l'aveva colpita alcuni anni fa. Il cuore della 32enne originaria di Corato ha smesso di battere nella mattinata di domenica dopo una lotta ininterrotta contro il male che le era stato diagnosticato nel 2019. A dare notizia della morte è stata la famiglia distrutta dal dolore dopo aver sperato fino all'ultimo che cure speciali potessero portarla verso la guarigione.

Attorno ai parenti si erano stretti tutti tanto che nel capoluogo della Bat e non solo vi era stata una mobilitazione generale per aiutarla a sostenere le costose cure necessarie. La città di Trani, dove la donna era titolare di un centro estetico, si era mobilitata con una raccolta fondi per sostenere Emanuela Lamonaca in tutte le spese non coperte dal servizio sanitario nazionale e presto la donna avrebbe dovuto essere trasferita a Milano.

"Dobbiamo giocarci l'ultima carta a disposizione, cioè Milano. Per questo adesso mi vedo costretto a chiedere l'aiuto di tutti quanti vogliano partecipare nel contribuire alle spese che andremo a sostenere", aveva scritto suo padre nelle scorse settimane. Purtroppo però la 32enne si è aggravata sempre di più negli ultimi giorni e ogni speranza di cure speciali purtroppo è andata via via scemando fino alla terribile notizia del decesso.

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa e gettato nel dolore i tanti che già in passato avevano sostenuto Emanuela per l'operazione, avvenuta nel gennaio 2021, e le successive cure che includevano esami e notevoli spese per gli spostamenti. La raccolta fondi denominata "Davide contro Golia" aveva chiamato tutti a raccolta aiutando la 32enne a sottoporsi a un'altra operazione a Milano, che non ha però dato i risultati sperati.

"Giorno triste. Un abbraccio alla famiglia di Manuela e un pensiero a chi combatte contro la malattia: non arrendetevi mai" ha dichiarato il sindaco Amedeo Bottaro, che nel marzo scorso accolse la giovane nel suo ufficio affinché parlasse ai suoi concittadini per avere un sostegno. I funerali di Emanuela Lamonaca si svolgeranno nella Chiesa S. Maria Greca a Corato lunedì pomeriggio alle 15,00. Poi salma sarà trasportata e seppellita nel cimitero di Margherita di Savoia passando davanti al suo negozio di estetica a Trani.