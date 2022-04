Addio a dj Simon, il Bollicine di Riccione gli dedica una serata: “Ci mancherà la sua presenza” Dj Simon, all’anagrafe Simone Pecci, è morto prematuramente all’età di 42 anni. Il Bollicine di Riccione, dove era solito suonare, ha voluto dedicare una serata in suo onore.

A cura di Ilaria Quattrone

Simone Pecci aveva 42 anni: è scomparso prematuramente alcuni giorni fa. La sua morte non ha solo sconvolto il mondo della musica, ma anche tutti i ballerini e gli amanti della musica latino americana che lo conoscevano. Noto per aver fatto ballare centinaia di persone al Bollicine Disco Dinner di Riccione, dj Simon – come lo conoscevano in molti – ha lasciato un grande vuoto.

Lo staff del Bollicine: Ci mancherà la sua presenza

Per questo motivo, proprio il locale in cui era solito suonare, ha deciso di dedicargli una serata: "Rimaniamo sgomenti davanti al vuoto che ci ha lasciato", scrivono i gestori del locale sul profilo Facebook del locale. E, condividendo un video in cui sono state raccolte tutte le immagini e i ricordi degli anni trascorsi insieme, il Bollicine ha annunciato che venerdì ci sarà questo evento per ricordarlo: "Ci mancherà, ci mancherà la sua presenza, il suo sostegno, la tua allegria ed il tuo costante impegno", si legge nel post dello staff del locale che ha poi voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia: "A nome di tutto lo Staff del Bollicine esprimo il dolore di tutti i componenti del locale e invio alla famiglia di Simone le nostre più sentite condoglianze ed un caro abbraccio".

Il ricordo di amici e colleghi

Alla notizia della morte del 42enne, che ha collaborato con Radio Sabbia e Radio San Marino, sono stati in tanti a voler lasciare dei messaggi di cordoglio ai famigliari: "Per me, Era diventato uno di famiglia…Spero che chi raccoglierà la sua eredità alla consolle, sia degno della sua figura!", scrive un amico su Facebook. "Questo è un nodo che non si scioglierà mai più. Che crudeltà. Ciao Simone", ha poi scritto un'altra utente. Sullo stesso post è poi intervenuta la sorella del dj che ha voluto ringraziare per i tanti messaggi ricevuti.