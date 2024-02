Accoltella un 24enne a Savona, poi scappa in Spagna: latitante di 18 anni arrestato a Barcellona Arrestato a Barcellona un 18enne italiano, accusato di tentato omicidio aggravato, destinatario di un Mandato Europeo e latitante per un fatto avvenuto a Savona il 7 gennaio scorso. Il giovane avrebbe ferito gravemente all’addome un 24enne, poi si sarebbe dato alla fuga. Ora si trova in carcere in Spagna, in attesa della consegna alle autorità italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Arrestato in Spagna un 18enne italiano, accusato di tentato omicidio aggravato, destinatario di un Mandato Europeo e latitante per un fatto avvenuto a Savona il 7 gennaio scorso. Il ragazzo è stato fermato un mese dopo, il 7 febbraio e ora si trova in carcere in Spagna, in attesa della consegna alle autorità italiane.

Secondo quanto è stato ricostruito grazie alle indagini degli agenti della Squadra Mobile, dopo aver cercato di colpire con un coltello il collo di un 24enne, il ragazzo di 18 anni l'avrebbe ferito gravemente all'addome.

Il presunto responsabile era stato identificato subito dopo l'episodio e sulla base degli elementi acquisiti, con la tempestiva attività di indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, l’Autorità Giudiziaria aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del giovane.

La fuga del 18enne e il Mandato di Arresto Europeo

Ma, nel frattempo, il giovane si era però dato alla fuga rendendosi irreperibile. Sono state quindi avviate immediate e complesse indagini per rintracciarlo nel minor tempo possibile, monitorando costantemente le persone a lui vicine.

L'attività di indagine ha permesso di localizzarlo all’estero, precisamente nel centro cittadino di Barcellona. A questo punto, per consentirne la cattura in Spagna, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un Mandato di Arresto Europeo. Le indagini sono proseguite per la arrivare alla precisa localizzazione del latitante.

Dagli accertamenti è emerso che per rendersi irreperibile il giovane adottava una serie di accortezze, come quella, per esempio, di cambiare spesso abitazione. Attraverso specifici accertamenti tecnici e informatici però, i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciarlo e a condividere in tempo reale tutte le informazioni raccolte con l’Unità Fast Spagna, del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, permettendo alla Polizia spagnola di catturarlo mentre era in strada, vicino all’abitazione segnalata come suo possibile ultimo nascondiglio.

La Questora di Savona: "Sicurezza dei cittadini è nostra priorità"

La Questora di Savona, Alessandra Simone, ha commentato così la notizia dell'arresto: "La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Dopo questo episodio avvenuto in una zona di aggregazione della città frequentata da giovani e da famiglie, abbiamo portato avanti con determinazione un’attività d’indagine che ci ha consentito di identificare e rintracciare l’autore del reato".

La Questora poi aggiunge: "Come ho sempre detto, la nostra parola d’ordine è prevenzione: arrivare prima della commissione di un reato, ma là dove non è possibile siamo pronti con l’attività di repressione immediata, attraverso indagini tempestive e sinergiche che ci consentono, come in questo caso, di arrivare ad identificare gli autori di gravi reati che provocano allarme sociale".