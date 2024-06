video suggerito

Accoltella la compagna e ferisce anche la figlia di 5 anni che aveva in braccio: la donna è grave Un uomo di 34 anni ha accoltellato la moglie dopo una lite probabilmente per la fine della loro relazione, colpendola più volte mentre la donna aveva in braccio la figlioletta e ferendo così anche la piccola. È accaduto a Tuoro sul Trasimeno (Perugia): l’uomo è fermato mentre tentava di scappare con gli abiti ancora sporchi di sangue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

288 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo è stato arrestato a Tuoro sul Trasimeno, nella provincia di Perugia: è accusato di aver ripetutamente accoltellato la compagna al culmine di una lite probabilmente connessa alla fine della loro relazione. E ha ferito anche la figlioletta di cinque anni, che pare si trovasse in braccio alla mamma durante l’aggressione.

L’uomo finito in manette è un trentaquattrenne di origine marocchina. Secondo quanto ricostruito, il grave episodio è avvenuto in casa nella notte tra giovedì e venerdì e poi l'uomo è scappato via. È stato bloccato poche ore dopo – aveva ancora addosso i vestito sporchi di sangue – nel centro della città umbra dai carabinieri di Città della Pieve.

Ad allertare i soccorsi è stato un parente della coppia e un vicino di casa che aveva sentito le urla nel cuore della notte. La donna accoltellata, coetanea dell’arrestato, è in gravi condizioni: dopo l’aggressione è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Perugia, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e dove attualmente è ricoverata. Ha diverse ferite al polmone e all'intestino.

La bambina invece, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita: è stata ferita dal padre agli arti inferiori e attualmente si trova al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale perugino. Anche lei dovrà essere operata.

Sono attualmente in corso accertamenti, anche di natura tecnico-scientifica, da parte dei carabinieri della Sezione rilievi del Nucleo investigativo di Perugia per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e ricostruire nel dettaglio l’accaduto, così come sono in atto le ricerche dell’arma di cui il presunto aggressore si sarebbe sbarazzato nel corso della sua breve fuga.

L’uomo è stato arrestato per i reati di tentato omicidio nei confronti della compagna e lesioni gravissime cagionate alla figlia.