Accendono le fiaccole all'interno del ristorante Bon di Ragusa, locale devastato dalle fiamme: 14 feriti L'incidente in un noto locale della movida ragusana, in Sicilia. In pochi istanti, i festeggiamenti e la musica hanno lasciato spazio al caos, trasformando l'evento in una scena surreale che ha scatenato il panico e una fuga generale. 14 i feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Qualcuno filma coi propri cellulari il ristorante che inizia a prendere fuoco, poi il fuggi fuggi generale. Sono le immagini che fanno da preludio all'incendio che ha devastato il ‘Bon' di Ragusa, in Sicilia. In uno dei video condivisi da un utente si può vedere il momento in cui ha avuto origine il rogo che ha devastato quasi completamente il noto locale della movida ragusana. Mentre il DJ intonava il brano ‘Sere Nere' di Tiziano Ferro e il pubblico cantava insieme, alcuni presenti agitavano delle fiaccole, spesso utilizzate per le feste di compleanno. Una di queste ha bruciato un lampadario in tessuto, provocando l’incendio.

È così la serata di svago si è trasformata in incubo per tutti i presenti. Quattordici persone sono state portate in ospedale con le ambulanze: tra loro, un’insegnante di Modica che presenta problemi alla vista, mentre le altre tredici hanno riportato leggere ustioni e una lieve intossicazione da fumo. Reduce da una notte al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo di Ragusa, la donna ha riportato ustioni di secondo grado e un edema maculare all’occhio. I medici stanno valutando se trasferirla al centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Ero vicino alla console del dj – ha raccontato all'Ansa – quando improvvisamente abbiamo visto al centro della pista la lampada che ha preso fuoco. Abbiamo cercato tutti la via di fuga per uscire, ma non potevamo andare verso l’uscita principale perché bisognava passare dove c’erano le fiamme. Sono rimasta incastrata, dietro di me c’erano delle porte a vetri e, una volta aperte, tutti hanno cominciato a saltare fuori. C’era un muretto. Io non riuscivo ad arrampicarmi e non riuscivo a prendere la via di fuga".

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno impiegato quasi quattro ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Il locale ha subito danni ingenti ed è attualmente inagibile. Anche la polizia è giunta sul luogo per avviare le indagini e ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’incidente. Al momento, l’ipotesi di un atto doloso è esclusa, mentre quella più plausibile resta un evento accidentale.