Abusò di una donna con inferiorità psichica: 79enne arrestato per violenza sessuale aggravata Dopo essere stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata, un uomo di 79 anni, residente nel Messinese, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri. I fatti per cui è stato riconosciuto colpevole risalgono al 2006, quando l'uomo avrebbe abusato di una donna in condizioni di inferiorità psichica.

A cura di Eleonora Panseri

Dopo essere stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione per aver violentato una donna in condizione di inferiorità psichica, un uomo di 79 anni, residente nel comune di San Piero Patti, in provincia di Messina, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri.

L'arresto è stato eseguito due giorni fa, nel pomeriggio di sabato 4 maggio, dai militari dell'Arma della Stazione di San Piero Patti, che hanno dato esecuzione dell’ordinanza per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina dopo la condanna del 79enne.

I fatti per cui l’uomo è stato riconosciuto colpevole risalgono a diciotto anni fa. Secondo quanto è stato ricostruito, nel 2006 l'uomo avrebbe abusato di una conoscente, una donna in condizioni di inferiorità psichica. Le violenze sarebbero andate avanti per diversi mesi.

Nell’emettere il provvedimento restrittivo per il 79enne, l’Autorità Giudiziaria competente, dopo aver valutato i presupposti previsti dalla normativa di settore, ha deciso di applicare la sostituzione della pena detentiva in carcere con quella della detenzione domiciliare.

In più, ha concesso anche il beneficio del differimento dell’esecuzione della pena per la durata di un anno (un'agevolazione prevista dal codice penale agli articoli 146 e 147 per persone "in condizioni di grave infermità fisica", ndr). Il provvedimento sarà nuovamente valutato alla fine del periodo deciso dal tribunale.

Nel pomeriggio di sabato i militari dell'Arma, dopo aver ricevuto l’ordine per la carcerazione, hanno provveduto a notificare il provvedimento restrittivo all'uomo e lo hanno quindi arrestato. Dopo aver espletato le formalità di rito, il 79enne è stato condotto presso il proprio domicilio, dove è stato recluso e dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.