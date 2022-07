Abusa di bimba di 10 anni che studia in biblioteca, 30enne condannato a 2 anni di reclusione Secondo l’accusa l’uomo avrebbe afferrato la mano della bimba e si sarebbe fatto toccare le parti intime sopra i pantaloni mentre errano in biblioteca.

A cura di Antonio Palma

Due anni di reclusione per violenza sessuale su minore, è questa la sentenza di prima grado emessa oggi dal Tribunale di Sassari nei confronti di un uomo di trenta anni accusato di aver abusato di una bambina di appena 10 anni in una biblioteca pubblica.

I fatti contestati all'imputato risalgono a due anni fa mentre la minorenne e il maggiorenne si trovavano nei locali della biblioteca comunale di un paese dell’hinterland sassarese dove erano residenti.

Secondo l'accusa e il racconto della minore, la vittima era seduta a una scrivania e stava usando uno dei computer messi a disposizione dalla struttura quando l'uomo si sarebbe avvicinato alla ragazzina.

A questo punto l'aggressione sessuale. L'uomo, all'epoca dei fatti 28enne, avrebbero afferrato la mano della piccola e si sarebbe fatto toccare le parti intime sopra i pantaloni.

Un gesto ripetuto per diversi secondi durante i quali l'imputato avrebbe trattenuto con la forza la mano della vittima per compiere il gesto mentre la minore rimaneva bloccata e impietrita dallo shock.

A interrompere il tutto l'intervento di un'altra persona presente nella stessa sala della biblioteca che si era accorta di quanto stava accadendo.

A due anni dai fatti, come racconta l'Unione Sarda, il Tribunale ha condannato l'uomo a due anni di carcere oltre al pagamento delle spese processuali. Per lui è scattata anche l'interdizione da ogni incarico nelle scuole o in altre strutture frequentate da minori e il divieto per due anni di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minorenni e di svolgere lavori che prevedano contatti abituali con loro.

Per il trentenne infine anche due anni di libertà vigilata e l’obbligo di seguire un programma terapeutico di recupero.