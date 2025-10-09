“Abbiamo sentito un colpo fortissimo”, 23enne precipita da balcone ad Alessandria: è grave. Indagini in corso

Un 23enne è precipitato dal balcone del quarto piano a Alessandria. Soccorso in codice rosso, è ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. La Polizia indaga per chiarire dinamica e cause della caduta, senza escludere alcuna ipotesi.

immagine di repertorio

Dramma nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 al quartiere Pista di Alessandria: un giovane di 23 anni è precipitato dal balcone al quarto piano del suo appartamento. L’allarme è scattato immediatamente grazie ai vicini, che hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuto il mezzo di soccorso avanzato, mentre le pattuglie della Polizia di Stato hanno subito transennato l’area e avviato le indagini.

Il ragazzo, gravemente ferito, giaceva sull’asfalto quando sono arrivati i soccorritori. Gli operatori del 118 hanno cercato di stabilizzarlo sul posto prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

Sul luogo dell’incidente, il cortile dello stabile conserva i segni della caduta. I vicini, ancora sotto choc, ricordano un rumore sordo seguito da urla e sirene: "Abbiamo sentito un colpo fortissimo – racconta una residente, come riportano i media locali – sembrava irreale, come un sogno, e invece era la realtà". Secondo le prime testimonianze, nessuno avrebbe assistito direttamente alla caduta, ma alcuni avrebbero udito rumori provenire dal balcone poco prima dell’impatto.

La Squadra Mobile di Alessandria sta conducendo accertamenti approfonditi per chiarire la dinamica dell’episodio. Vengono ascoltati familiari e vicini e sono in corso rilievi tecnici nell’appartamento e nel cortile. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: dall’incidente domestico a un gesto volontario. I controlli puntano anche a stabilire da quale punto esatto del balcone il giovane sia precipitato e se vi siano eventuali segni di scivolamento o urti accidentali.

Intanto, all’ospedale, il personale medico monitora attentamente il ragazzo. Sottoposto a diversi interventi, le prossime ore saranno decisive per il suo destino. La comunità del quartiere segue con apprensione, sperando che possa superare questo momento critico.