A Portofino via al divieto di sosta per scattare selfie: si rischia fino a 275 euro di multa Divieto di sosta per selfie a Portofino: secondo una ordinanza comunale, d’ora in poi chi vorrà fermarsi per scattarsi una fotografia nella piazzetta o sulle banchine della celeberrima località ligure rischierà multe dai 68 ai 275 euro. Vietato anche girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno.

A cura di Ida Artiaco

Pugno di ferro del comune di Portofino contro i turisti che non rispettano le regole e si comportano in maniera indecorosa. Tra queste, c'è il divieto di sosta per selfie. In altre parole, d'ora in poi chi vorrà fermarsi per scattarsi una fotografia nella piazzetta o sulle banchine della celeberrima località ligure, rischierà multe dai 68 ai 275 euro.

In seguito all'ordinanza emessa dal sindaco Matteo Viacava, la piazzetta sul mare e il molo Umberto I, spesso congestionati dal traffico pedonale, d’ora in poi verranno considerate zone rosse e sarà possibile sostarvi solo per il tempo di qualche scatto.

"Vogliamo mantenere un certo decoro, anche in conformità del prestigio nazionale e internazionale che Portofino ha. In generale, penso che stiamo facendo un buon lavoro: le persone vengono a Portofino, si svagano e vanno via contente", ha spiegato il sindaco a Il Secolo XIX.

Il divieto di sosta sarà valido tutti i giorni, fino alla conclusione della stagione estiva, stabilita al 15 ottobre 2023, dalle 9 del mattino alle 18. Il traffico pedonale va evitato anche per permettere ai veicoli di emergenza di circolare. Ma le limitazioni non finiscono qui: è previsto anche il divieto di transito, fermata e sosta a ciglio della banchina, divieto d'accesso ai mezzi superiori a 15 tonnellate. E velocità massima di 10 chilometri orari per chi è autorizzato a circolare nella Ztl.

Inoltre, come anticipato dal primo cittadino al quotidiano La Repubblica, è in arrivo anche un provvedimento che vieterà di girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno. Non si potrà neanche "bivaccare", sedersi per terra o stazionare con bevande alcoliche, ed anche la musica andrà spenta entro la mezzanotte e mezza.