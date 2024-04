A Firenze nasce il condominio ‘sociale’ per over 65: ecco come funziona e quanto costa Villagio Novoli

video suggerito

Foto Consorzio Co&So

È stato ufficialmente inaugurato a Firenze il Villaggio Novoli-Senior Housing, un complesso di 37 appartamenti per persone over 65 autosufficienti con spazi comuni e servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari. Un progetto che riguarda la riqualificazione immobiliare di un edificio situato in via Baracca 48.

Il Villaggio Novoli non è stato progettato solo come un luogo di residenza, ma anche come un ambiente pensato per favorire la socializzazione. Al suo interno sono stati infatti pensati spazi comuni dove poter usufruire di servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari.

Il progetto del Villaggio Novoli è stato realizzato in collaborazione da Consorzio Fabrica, Consorzio Co&So, la cooperativa Il Girasole e con il contributo della Fondazione CR Firenze. Dopo un anno di lavori, l'edificio è stato inaugurato alla presenza di Lorenzo Terzani, presidente del Consorzio Fabrica, Giacomo Billi, presidente Co&So, Francesca Bottai, presidente Il Girasole, Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente Fondazione CR Firenze, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Sara Funaro, assessora al welfare del Comune di Firenze.

Tra i primi residenti di Villagio Novoli c'è anche Manuela Sabatini che vive con il marito e una madre con Alzheimer e ha dovuto affrontare la difficoltà di trovare un ambiente adatto alle loro necessità.

"Mia mamma, che è ancora attiva, può godere di maggiori attenzioni vivendo nel condominio, anche quando io e mio marito siamo al lavoro e può essere coinvolta nelle attività ricreative. Allo stesso tempo noi possiamo incontrare nuove persone, fare e proporre iniziative, stringere amicizie, dare una mano a chi ne ha bisogno in uno spirito di solidarietà reciproca", ha raccontato ai quotidiani locali.

Come funziona e quanto costa Villagio Novoli

Gli appartamenti del Villaggio Novoli sono bilocali e trilocali. L'offerta include un contratto di 4+4 con un canone mensile che varia da 1265 a 1470 euro a seconda della tipologia di appartamento e comprende l'affitto, gli oneri condominiali e servizi base: coordinamento e gestione generale; servizio di coordinamento e assistenza alla persona; reperibilità notturna per emergenze; attività ricreative e socializzazione, manutenzioni ascensore, pulizia degli spazi comuni.

Le utenze private (luce, acqua, telefono, rifiuti, rete internet) non sono incluse nel canone mensile. Il Villaggio Novoli "mira a rispondere ai bisogni emergenti legati all'invecchiamento demografico", spiegano i promotori.

“Il Villaggio Novoli è un progetto molto bello per i nostri anziani: viene realizzato in un immobile occupato e recuperato, che adesso dà una risposta sociale importante ai cittadini autosufficienti over 65. Nella nostra città sono tanti gli anziani e sono tanti quelli che vivono da soli. Questo progetto è una risposta ai bisogni dei cittadini più fragili: dà risposte sociali e abitative ed è un antidoto alla solitudine", ha detto l’assessora a Welfare, Sara Funaro.

"Progetti come questo sono la dimostrazione che l’integrazione e il lavoro tra il pubblico e il privato possono funzionare: non è un caso infatti che nelle progettualità del mio Piano casa per la Firenze del futuro ho inserito proprio la possibilità di realizzare social housing integrati tra pubblico e privato. Firenze è, e deve essere, una città per tutti. Solo una società giusta, che dà risposte anche alle fragilità delle persone, è una società che può crescere sempre di più. E questa è una delle mie priorità”.