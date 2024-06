A che punto sono le ricerche di Patrizia, Bianca e Cristian, i ragazzi dispersi nella piena del Natisone

video suggerito

Continuano le ricerche di Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni e Cristian Casian Molnar dispersi nella piena del Natisone. Trovata la borsetta della 20enne con il suo smartphone.

A cura di Gabriella Mazzeo

Patrizia, Cristian e Bianca

Continuano le ricerche di Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni e Cristian Casian Molnar, i tre giovani dispersi nella piena del fiume Natisone in Friuli Venezia Giulia. Le ricerche hanno ripreso il loro corso anche grazie al clima mite registrato ieri, sabato 1 giugno. Col passare delle ore, le speranze di poter riportare i tre a casa ancora in vita diventano sempre più flebili, anche se sono state mobilitate intere squadre di specialisti per il soccorso con 40 persone tra sommozzatori, soccorritori fluviali e dronisti. Per loro è stata inoltre istituita una Unità di Comando Locale per il coordinamento sul posto dell'intervento.

Per il momento sono purtroppo poche le novità sui tre ragazzi trascinati via dalla corrente. Secondo quanto finora reso noto, infatti, i tre avevano deciso di incamminarsi sul greto del fiume risalendo verso la collina in una zona quasi priva di acqua fluviale. La zona, pur non essendo balneabile, era apparsa sicura ai tre 20enni anche per via del cielo estremamente sereno dopo tanta pioggia. La piena del fiume è stata quasi del tutto imprevista. Sono infatti state rese note le portate d'acqua del fiume nella mattinata e nel pomeriggio del 31 maggio e secondo quanto rilevato, l'acqua ha raggiunto il luogo in cui i ragazzi si trovavano in circa 20 minuti. Alle 11,30, la portata dell'acqua era solo di 20 metri cubi al secondo in un letto molto ampio, mentre alle 13 è diventata di 135 metri cubi al secondo.

Alle 13.35 i ragazzi sono stati raggiunti dalla piena e hanno lanciato l'allarme in contemporanea con numerosi passanti che hanno assistito alla scena. Alle 15 la portata del Natisone è diventata addirittura di 250 metri cubi, ed erano già in corso le disperate ricerche dei vigili del fuoco.

I familiari dei tre giovani sono accorsi sul luogo dove sono in corso le ricerche e le stanno seguendo da vicino con il supporto di una psicologa della Protezione Civile. Per ora, però, le operazioni di soccorso non sembrano aver dato l'esito sperato. I soccorritori sono riusciti a rintracciare solo il segnale del cellulare di uno dei tre dispersi: si tratterebbe dello smartphone di Patrizia Cormos, ritrovato all'interno della sua borsetta.

Della studentessa universitaria iscritta all'Accademia di Belle Arti, invece, nessuna traccia. I tre giovani avevano deciso di incontrarsi e trascorrere un pomeriggio di relax per festeggiare un esame universitario di Cormos. Bianca Doros aveva deciso di portare con sé anche il fidanzato Cristian, normalmente residente in Romania ma arrivato in Italia per un soggiorno di pochi giorni. Il giovane era infatti arrivato nel nostro Paese per trascorrere un po' di tempo con la fidanzata 23enne e alcuni suoi familiari dopo aver fatto visita al fratello in Austria.