A che ora è morta Chiara Poggi, nuove ipotesi sull’orario del delitto. Baldi: “Non stava facendo colazione”

La relazione sul delitto di Garlasco dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sarà depositata a breve in Procura a Pavia. L’attesa è soprattutto per capire a che ora la dottoressa ha fissato il delitto di Chiara Poggi. A Fanpage.it la genetista Marina Baldi, consulente di Andrea Sempio: “Con un nuovo orario della morte cambierebbe tutto”.

Chiara Poggi

È atteso in giornata, secondo quanto apprende Fanpage.it, il deposito della relazione dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia nei mesi scorsi per fare nuovi accertamenti sull'omicidio di Chiara Poggi e per confermare o meno la presenza dell'attuale indagato Andrea Sempio sulla scena del crimine. Quando anche questa relazione finirà nel fascicolo dei magistrati si procederà a breve con la chiusura delle indagini e quindi il pubblico ministero chiederà al giudice per le indagini preliminari di procedere con un giudizio per Sempio oppure di archiviare tutto, come era successo già nel 2017.

L'attesa però, da tutte le parti in campo, è per capire quale orario del decesso avrà scritto nella relazione l'anatomopatologa. In qualsiasi caso si tratterebbe comunque di un'ipotesi da accertare perché le analisi della dottoressa si basano sui documenti di questi 19 anni, come quello dell'autopsia eseguita sul corpo di Chiara Poggi pochi giorni dopo l'omicidio. "Allora però non venne pesato il corpo", spiega a Fanpage.it la genetista Marina Baldi, consulente dei legali di Andrea Sempio. Quindi sicuramente qualcosa non è stato fatto in questi anni, ma tutte le attenzioni sono concentrate sull'orario. Perché?

Perché la condanna ad Alberto Stasi si è anche concentrata sull'orario del decesso: in primo grado è stato assolto perché i periti informatici super partes avevano accertato che il computer di Stasi era stato attivato dalle 9.36 alle 12.20 del 13 agosto 2007, ovvero il giorno dell'omicidio. Aveva scritto per la maggior parte del tempo la tesi. L'assoluzione era stata decisa anche perché il medico legale che aveva svolto l'autopsia sul corpo di Chiara Poggi aveva fissato l'ora del decesso dopo le 9.36, togliendo quindi Alberto Stasi dalla scena del crimine. Successivamente, negli altri gradi di giudizio l'orario dell'omicidio è stato fissato tra le 9.12 (quando Chiara Poggi avrebbe tolto l'allarme di casa) e le 9.36 (quando Stasi ha iniziato a scrivere la tesi). Alla fine per Stasi è arrivata una condanna in via definitiva di 16 anni di carcere.

Marina Baldi ha spiegato che tra le ipotesi c'è anche quella che Chiara Poggi potesse essere stata uccisa di notte: "Fondamentale sarà quello che dirà Cristina Cattaneo sull'orario dell'omicidio, se lo posticipasse o lo anticipasse cambierebbe tutto". Quali analisi si possono fare sui documenti a disposizione? "Ci si basa sul rigor mortis: sulle analisi del contenuto dello stomaco di Chiara Poggi quando è stata uccisa e sulle macchie postatiche, perché si trattano di elementi che hanno un tempo specifico per comparire. La dottoressa Cattaneo avrà fatto sicuramente un quadro deficitario perché all'epoca alcuni parametri non erano stati presi, tipo il peso che è un elemento che potrebbe modificare moltissimo il range della morte", precisa Marina Baldi.

Fondamentali potrebbero essere le nuove analisi sul contenuto presente nello stomaco di Chiara Poggi? La vittima stava facendo colazione quella mattina? Marina Baldi risponde così: "Non credo, perché all'interno dello stomaco non c'erano cereali integri, questo vuol dire che non c'era dubbio che fosse passato del tempo da quando lei avesse mangiato cereali o qualsiasi altro carboidrato come i biscotti. Nello stomaco era già iniziata la digestione da un po', lei quindi non stava mangiando i cereali in quel momento. Questo vuol dire che è passato del tempo, non si sa quanto. Se stava facendo colazione in quel momento si sarebbero trovati nello stomaco residui dell'alimento ancora non digerito". Che in realtà Chiara Poggi fosse stata uccisa nella notte oppure qualche ora dopo aver fatto colazione? Non resta che attendere le ipotesi presenti nella relazione della dottoressa Cristina Cattaneo.