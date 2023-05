A 4 anni porta sacchetto di cocaina all’asilo e ci gioca coi compagni: lasciata nello zaino dallo zio L’assurda sequenza è andata in scena in una scuola materna del Crotonese dove solo l’intervento delle maestre ha evitato il peggio. Quel sacchetto conteneva circa 100 grami di cocaina, dimenticata dallo zio del bimbo, poi arrestato dai carabinieri.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di 4 anni che arriva in classe a scuola a materna, apre lo zainetto e tira fuori un sacchetto pieno di cocaina mostrandolo agli amichetti e mettendosi a giocare con l’involucro pieno di povere banca, forse pensano a qualcosa tipo plastilina. È l’assurda sequenza andata in scena in una scuola materna del Crotonese dove solo l’intervento delle maestre ha evitato il peggio.

Le insegnanti infatti si sono accorte subito che qualcosa non andava quando hanno notato lo strano sacchetto in mano al piccolo, evitando così che i piccoli lo aprissero col rischio che i bimbi toccassero o, peggio, ingerissero la sostanza stupefacente.

È stata la stessa scuola a segnarle il fatto alle forze dell’ordine che, dopo i primi accertamenti, hanno confermato i sospetti delle insegnanti. Quel sacchetto conteneva circa 100 grami di cocaina, come stabilito dai carabinieri della locale tenenza coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Crotone e grazie all'ausilio di un cane antidroga della Guardia di finanza crotonese.

La droga infatti è stata immediatamente sequestrata dai militari. La successiva inchiesta degli stessi carabinieri, scattata subito dopo, ha portato agli arresti uno zio del piccolo alunno, che sarebbe il Proprietario della droga. Le indagini per individuare i possessori della cocaina in effetti si erano subito focalizzate sui familiari più stretti del piccolo.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui a nascondere nello zainetto del piccolo la droga, probabilmente per occultarla. L’uomo però ha poi dimenticato il sacchetto nello zaino che il piccolo ha portato quindi all’asilo. L’uomo, un trentenne già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, è stato bloccato arrestato venerdì pomeriggio a Isola di Capo Rizzuto. Deve rispondere dei reati di detenzione di droga ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Crotone, l’uomo è stato portato in carcere dove sabato è stato processato per direttissima e condannato. Guai anche per i genitori del bimbo la cui situazione è stata segnalata ai servizi sociali del Comune per gli adempimenti di competenza.