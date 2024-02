A 14 anni salva uomo colto da malore con massaggio cardiaco: “L’ho imparato da una fiction in tv” Ha visto fare il massaggio cardiaco in una serie e così, ripetendo i gesti imparati dalla televisione e guidato da un operatore del 118, un 14enne è riuscito a salvare la vita a un pensionato di 65 anni colto da infarto. Il giovane, che si chiama Matteo e vive in Veneto, ha ricevuto il plauso del governatore Luca Zaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ha visto fare il massaggio cardiaco in una fiction e così, ripetendo i gesti imparati dalla televisione e guidato da un operatore del 118, un ragazzo giovanissimo è riuscito a salvare la vita a un pensionato di 65 anni, colto da un infarto mentre coltivava il suo orto. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva in prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il protagonista di questo episodio, che potrebbe tranquillamente essere a sua volta inserito nella trama di una serie tv, si chiama Matteo ed ha solamente 14 anni. Mentre il programma che gli ha insegnato l'importantissima manovra è la fiction Rai "Doc-Nelle tue mani".

Questo è quanto raccontato ai quotidiani locali dallo stesso Matteo che ha detto di aver visto l'episodio della serie nel giorno del suo compleanno mentre era costretto a casa per una punizione: "Meno male, mi viene da dire adesso", racconta il ragazzo che vive a Colognola ai Colli, in provincia di Verona.

Il racconto del 14enne

"Stavo andando in bici al campetto della scuola per andare a giocare a calcio con i miei amici, quando ho sentito urlare una donna. Ho mollato la bici, sono corso verso di lei e ho visto che c'era un uomo disteso a terra". Accanto all'uomo il giovane ha trovato la moglie al telefono con il 118, ma la donna era in preda al panico. Così il 14enne ha deciso di intervenire e ha iniziato a seguire le indicazioni dell'operatore.

"Mi ha detto di provare a togliere la maglietta al signore, ma non ce l'ho fatta, allora gliel'ho solo aperta un po'. E poi ho iniziato a fargli il massaggio cardiaco, seguendo attentamente le indicazioni del telefono: appoggiare le mani sul petto e poi spingere, a ritmo. Sono andato avanti per un quarto d'ora buono, senza mai fermarmi, fino all'arrivo dei medici, con ambulanza e elisoccorso. Mi hanno detto che sono stato bravo. Gli operatori mi hanno detto che senza il mio soccorso l'uomo sarebbe morto", ha aggiunto, come riporta Il Messaggero.

Dopo il massaggio cardiaco, Matteo ha raggiunto i suoi amici sul campo di calcio e ha giocato fino a sera. Il giorno dopo a scuola tutti sapevano cosa era successo il giorno prima e lo hanno accolto con un meritato lungo applauso.

Il presidente del Veneto Zaia: "Un giovanissimo eroe, straordinario coraggio"

Matteo ha ricevuto anche il plauso del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che sui suoi social ufficiali ha scritto: "Ha solo 14 anni ma è già un giovanissimo eroe: ha salvato la vita col massaggio cardiaco a un 65enne colpito da malore improvviso, mantenendolo in vita fino all'arrivo del Suem. […] Un plauso speciale a Matteo per la sua straordinaria prontezza d'animo e coraggio dimostrato!". Mentre la sindaca di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, ha proposto la candidatura ad Alfiere della Repubblica .