Oggi venerdì 26 luglio è il giorno numero 207 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.52 e tramonta alle 20.27. Per quanto riguarda le previsioni meteo, sarà ancora una giornata all'insegna del caldo torrido, con temperature che potranno raggiungere e in alcuni casi anche superare i 40 gradi centigradi, anche se non mancheranno al Nord temporali anche di una certa intensità. I santi che si festeggiano oggi sono San Gioacchino e Sant'Anna e tra gli eventi da ricordare c'è lo sciopero generale del trasporto aereo.

I santi del giorno: Santi Gioacchino e Anna

Oggi, venerdì 26 luglio, la chiesa cattolica festeggia i Santi Gioacchino e Anna, i genitori della Beata Vergine Maria. Entrambi erano della stirpe di David e dopo essersi sposati furono scelti per accogliere la madre di Cristo, quando lei era già in avanzata età e considerata sterile. San Gioacchino è protettore dei nonni, mentre Sant'Anna è la protettrice di scultori, straccivendoli, merlettaie, lavandaie, ricamatrici, sarte, navigatori, minatori, fabbricanti di calze, guanti e scope, cardatori e orefici.

Nati il 26 luglio

Tanti sono i personaggi famosi che oggi 26 luglio festeggiano il compleanno, dall'attrice americana Sandra Bullock, che compie 54 anni fa, al leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, che invece spegne ben 75 candeline. Auguri anche all'ex campione di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, classe 1966. Sono nati oggi anche il politico Francesco Cossiga, deceduto nel 2010, e il maestro del cinema Stanley Kubrick, morto nel 1999.

Oggi 26 luglio: sciopero del trasporto aereo

Oggi è anche previsto lo sciopero del trasporto aereo italiano, dalle 10 alle 14. Lo confermano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Come si legge nella nota, piloti, Assistenti di Volo e Personale di Terra di tutte le compagnie aeree che operano in Italia, delle società di gestione aeroportuale, di Handling e di Catering si asterranno dal lavoro a sostegno della richiesta di riforma del settore contenuta nella piattaforma presentata al Governo da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Tra le richieste avanzate, regole più cogenti nella concorrenza tra imprese nei sistemi liberalizzati; più trasparenza nell'erogazione di contributi ai vettori e imprese; norme specifiche contro il dumping contrattuale e salariale che danneggia i lavoratori; l'avvio della negoziazione per il rinnovo deI Ccnl scaduto; il finanziamento strutturale del Fondo di Solidarietà di settore.

Accadde oggi: la tragedia Andrea Doria

Il 26 luglio, tra gli eventi da ricordare, c'è la tragedia dell'Andrea Doria, verificatisi nel 1956. Partita con 1.134 passeggeri, martedì 17 luglio, dal porto di Genova e diretta a New York, il transatlantico Andrea Doria si trovava quel giorno ad affrontare un fitto banco di nebbia. A poca distanza, in in direzione opposta, viaggiava la MN Stockholm, un rompighiaccio svedese diretto a Goteborg. Nonostante l'avvistamento sul radar e le comunicazioni tra i due equipaggi, alle 23,20 avvenne un tremendo impatto che provocò uno squarcio lungo quasi tutta la fiancata della nave. Per fortuna tutti i passeggeri furono portati in salvo prima che l'imbarcazione affondasse. Si ricordi anche l'uscita nelle sale cinematografiche nel 1973 del film "I tre dell'Operazione Drago", del regista Robert Clouse, che fa entrare nel mito Bruce Lee, morto sei giorni prima in circostanze misteriose.

Il segno zodiacale dei nati il 25 luglio è il Leone

Secondo l'astrologia occidentale, è il quinto segno dello Zodiaco. Governato dal Sole, l’elemento del Leone è il Fuoco. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, per approssimazione, dal 23 Luglio al 22 Agosto.