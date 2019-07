Oggi giovedì 25 luglio 2019 è il 206º giorno del calendario gregoriano. Mancano 159 giorni alla fine del 2019. Il sole sorge alle 5.52 e tramonta alle 20.27. Dal punto di vista meteorologico, la giornata odierna sarà ancora all’insegna del gran caldo per tutta Italia. Come indicano le previsioni meteo, l'anticiclone africano porterà un’ondata di calore su molte regioni italiane, da Nord a Sud. Diverse sono le città da bollino rosso, con temperature che porterebbero toccare i 40° C.

I santi del giorno: San Giacomo e San Cristoforo

La Chiesa cattolica venera oggi 25 luglio San Giacomo il Maggiore (Apostolo), San Cristoforo (Martire), San Cucufate (Cugat, Martire a Barcellona), Santa Valentina (Martire). In particoalre, San Giacomo è il protettore di cappellai, farmacisti, droghieri, calzettai e pellegrini.

San Cristoforo è il protettore di automobilisti, barcaioli, ferrovieri, alpinisti, facchini, scaricatori, pellegrini, viaggiatori, sportivi, fruttivendoli e giardinieri.

Nati il 25 luglio

In questa giornata sono nati due attori americani. Kelly Lang (a Los Angeles nel 1961), divenuta uno dei volti più conosciuti in Italia per aver interpretato Brooke Logan, personaggio molto complesso della soap opera Beautiful, e Matt LeBlanc, nato 52 anni fa a Newton, nel Massachusetts, celebre per la sua interpretazione di Joey Tribbiani nella popolarissima serie TV Friends. Facciamo gli auguri anche a Gigi Marzullo. Nato ad Avellino nel 1953, è giornalista e conduttore televisivo ma non tutti sanno che ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia a Pisa prima che la sua carriera cambiasse strada. Celeberrimo è il suo “Si faccia una domanda e si dia una risposta” in Mezzanotte e dintorni, programma notturno di Rai Uno. E buon compleanno anche a Paolo Kessisoglu: originario di Genova, città che gli ha dato i natali nel 1969, ha recitato e lavorato sempre assieme all’amico Luca Bizzarri, anch’egli genovese.

Il segno zodiacale dei nati il 25 luglio è il Leone

Secondo l'astrologia occidentale, è il quinto segno dello Zodiaco. Governato dal Sole, l’elemento del Leone è il Fuoco. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, per approssimazione, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Accadde oggi: le ricorrenze del 25 luglio

In tema di Telecomunicazioni questa è una data importante: è il 1920 quando avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Il 25 luglio del 2000 è una giornata invece drammatica: un Concorde dell’Air France si schianta poco dopo il decollo da Parigi: muoiono le 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra.

La data storica: la caduta del Fascismo, era il 25 luglio 1943

Il 25 luglio 1943 è una data storica per l’Italia: segna infatti la caduta del fascismo, il regime del dittatore Benito Mussolini. Erano passati tra anni dall’entrata nella Seconda Guerra Mondiale dell’Italia al fianco di Hitler, e quella che doveva essere una cavalcata trionfale era divenuta una mattanza sempre più evidente. Ma nonostante lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista, gli orrori della Guerra non si fermeranno, dando vita anzi alle feroci ostilità tra le truppe nazi-fasciste e i gruppi partigiani.