I cinque presunti autori della rapina alla tabaccheria di Asti, in cui morì, a dicembre 2014, il proprietario Manuel Bacco, sono stati arrestati all’alba di oggi, 22 maggio. Omicidio, tentato omicidio, rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi sono i reati contestati ai cinque. I balordi pare puntassero all’incasso della giornata. Erano intenzionati a compiere una serie di rapine, ma la reazione del tabaccaio, 37enne, intervenuto per difendere la moglie strattonata da uno dei banditi, mandò i loro piani a monte. Bacco fu colpito al torace da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati a bruciapelo e morì sul colpo. Il delitto sconvolse l'intera Asti, che proclamò il lutto cittadino in occasione dei funerali di Manuel Bacco “So che i carabinieri non hanno mai smesso di dare la caccia a quei due maledetti” ha sempre detto la vedova, Cinzia Bacco, 34 anni.

“Mia figlia non si dà pace e si fa sempre più urgente l'esigenza di dare un nome e un volto a chi ha ucciso il marito – aveva detto lamadre di Cinzia – Ci sembra impossibile che nessuno abbia visto niente di sospetto, nè quella sera, nè in quelle precedenti. Per questo vogliamo rivolgere un appello a chi sa qualcosa che possa essere utile alle indagini, di farsi avanti e di confidarlo ai carabinieri. E' passato un anno, le indagini si fanno sempre più difficili, se qualcuno si è tenuto dentro qualche informazione importante è ora che la condivida con gli inquirenti. Manuel ha diritto ad un po' di giustizia”.

“I carabinieri non hanno mai mancato di farmi sentire la loro presenza e vicinanza – aveva ribadito Cinzia Bacco-: spero, un giorno, di poter avere finalmente giustizia, per me, la mia famiglia ma, soprattutto, per Manuel che non meritava di morire così”. E quel giorno è arrivato. In questi tre anni e mezzo l’ attività d’indagine è stata portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Asti, dott.ssa Laura Deodato.