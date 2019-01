Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza del nuovo modello 730 da presentare per i lavoratori dipendenti e i pensionati nel 2019. Il modello semplificato sarà a disposizione dal 15 aprile e la dichiarazione andrà presentata entro l’8 luglio (la data, solitamente, è quella del 7 luglio che quest’anno cadrà di domenica) in caso di sostituto d’imposta ed entro il 23 se inoltrata all’Agenzia delle Entrate o attraverso un Caf. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il modello insieme alle istruzioni per la compilazione, con tutte le ultime novità introdotte nel 2019. A partire da quelle riguardanti i bonus e le detrazioni sulla casa e sui lavori nel proprio appartamento.

C’è il bonus giardini, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno per sistemare le aree verdi private e condominiali: viene prevista la detrazione fino a 5mila euro di spese. Ci sono poi l’ecobonus e il sismabonus, introdotti per i condomini che vivono in zone ad alto rischio sismico. Ancora, il 730 prevede anche le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione in caso di convivenza more uxorio, come anche le soglie per la spesa riguardante il bonus mobili. Per quanto riguarda gli interventi per il risparmio energetico, ora vengono indicate le singole tipologie di lavori svolti e i limiti di spesa. Altra novità è l’inserimento delle detrazioni per le polizze assicurative contro le calamità.

Novità anche sugli sconti per gli abbonamenti di bus e treni: viene prevista una rivisitazione delle detrazioni Irpef – al 19% – per il trasporto locale, su una spesa massima di 250 euro. Tra gli altri elementi sottolineati per il nuovo 730 c’è anche la voce riguardante le detrazioni in favore dei figli affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), oltre alle agevolazioni previste per le donazioni in favore di organizzazioni e società di mutuo soccorso del terzo settore. Infine, in campo previdenziale, si prevede un campo specifico sia per l’Ape, l’anticipo pensionistico che dà diritto al credito d’imposta, sia per la Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata, sottoposta a tassazione.