in foto: foto diffuse da Savino Montaruli

Non bastava la neve che in queste ore sta imbiancando molte zone della Regione Puglia rendendo difficili anche gli spostamenti, ad Andria i vigili del fuoco son dovuti intervenire d'urgenza anche nel centro storico dove un'auto ha preso improvvisamente fuoco tra la neve rischiando di coinvolgere altre vetture parcheggiate in zona. L'episodio nel primo pomeriggio di venerdì, poco prima delle 14.30, nei pressi di Palazzo Ducale, tra piazza La Corte e via Vaglio. A prendere fuoco, per causa ancora tutte da accertare, una vecchia fiat 600. Nonostante gli impegni per l'emergenza maltempo, sul luogo sono subito intervenuti gli Agenti del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale e poi i Vigili del fuoco di Barletta che hanno spento le fiamme in poco tempo, mettendo in sicurezza l'area ed evitando ogni altra conseguenza.