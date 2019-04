in foto: Incidente alla Madonnetta (da Centropagina).

Si è scontrato contro un'auto ma non si è fermato e nella fuga si è schiantato contro una seconda vettura, ferendo 4 persone, tra cui una bambina di 5 anni. E' successo nella mattinata di oggi, giovedì 25 aprile, in via della Madonnetta ad Ancona. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche l'ex deputato del Pd Emanuele Lodolini, che è rimasto indenne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un furgoncino della Fiat, guidato da un ragazzo di 29 anni, è prima finito contro un suv, a bordo del quale c'era l'ex parlamentare insieme ai genitori, nei pressi di una rotatoria. Fuggito via, si è allontanato per un paio di chilometri e si è scontrato frontalmente con un fuoristrada, una Toyota Land Cruiser, su cui viaggiava una famiglia con a seguito una bimba di 5 anni, diretta a fare una grigliata per festeggiare la festa della Liberazione.

Fermato, il giovane è stato arrestato per fuga, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. È stato portato in ospedale, fuori controllo, con le manette ai polsi, dopo aver aggredito i vigili urbani e i soccorritori. Ora è piantonato al pronto soccorso a Torrette. Sul posto la polizia locale e i carabinieri, due automediche del 118, la Croce Rossa e la Croce Gialla, i vigili del fuoco.

"Grazie per i messaggi che mi state inviando. Io sto bene. Mi è andata bene – ha scritto su Facebook Lodolini -. L'auto si aggiusta, figuriamoci. Ma la rabbia è tanta, tantissima. Perchè dopo essermi venuto a sbattere, in evidente stato di alterazione, è scappato appena ho detto che per i rilievi del caso avremmo dovuto chiamare chi di dovere. Nella fuga ha provocato un grave incidente pochi Km dopo. Poteva uccidere delle persone. Spero che la patente gli venga ritirata a vita. Voglio ringraziare gli agenti della polizia locale, prontamente intervenuti sul posto, per gentilezza, sensibilità e professionalità".