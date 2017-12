L’incidente che è costato la vita al senatore Altero Matteoli è avvenuto al km 137,200 della strada statale Aurelia, nel territorio comunale di Orbetello, in provincia di Grosseto, e ha coinvolto due auto: quella dell’ex ministro e un’altra a bordo di cui viaggiavano due persone, rimaste entrambe gravemente ferite. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente: la polizia stradale sta effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto avvenuto nel pomeriggio.

Le due vetture coinvolte nello scontro frontale, la Bmw del parlamentare – che viaggiava da solo – e la Nissan Qashqai che è poi finita a cavallo del guardrail, secondo le prime informazioni emerse dai rilievi, si sono fermate entrambe con il cofano rivolto in direzione Roma. L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni e poi riaperta a senso unico alternato intorno alle ore 18. I tre feriti sono stati estratti dalle auto dai vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare l’ex ministro Matteoli ma tutti i tentativi sono stati inutili. Le altre due persone rimaste coinvolte sono state trasportate in ospedale: il conducente della Nissan, circa 50 anni, è stato trasferito al presidio sanitario di Grosseto ed è in gravi condizioni: la donna è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale di Siena e ha riportato un politrauma ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente, per l’esattezza, sarebbe avvenuto in località Il Giardino, tra Capalbio e Ansedonia. In quel tratto l’Aurelia è formata da due sole corsie e non da quattro come in altri punti della stessa strada. Lo scontro frontale sarebbe avvenuto, secondo quanto riportato inizialmente, dall’invasione di una delle due auto della corsia opposta. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un forte rumore e di aver visto una delle auto ‘volare’. Il tratto di strada coinvolto è quello su cui spesso si sono sollevate polemiche per la sua pericolosità, tanto che lo stesso Matteoli era uno dei più accaniti sostenitori del completamento dell’autostrada Tirrenica, tanto da essere stato lui – quando era ministro dei Trasporti – a inaugurare il primo tratto dell’autostrada tra Rosignano e Cecina, tratto che però poi non è mai stato completato.