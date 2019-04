in foto: Immagine di repertorio

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di quattro lotti di “Polpette Yuchi (polpette di pesce e seppia)” della marca Yu Chi Ball. La data del'avviso apparso sul sito del ministero, nella sezioni dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, è del 4 aprile 2019. Le polpette sono state ritirate dal mercato a causa della presenza degli allergeni non dichiarati in etichetta. Si tratta – come si legge nel comunicato del ministero – di soia e uovo, che potrebbero risultare pericolosi per i soggetti allergici. Come si legge nell’avviso di richiamo, il prodotto oggetto del provvedimento è venduto congelato in confezioni da 360 grammi con i seguenti lotti e scadenze: lotto 27052019 e data di scadenza 27/05/2019; lotto 12072019 e data di scadenza 12/07/2019; lotto 02042020 e data di scadenza 02/04/2020; lotto 13032020 e data di scadenza 13/03/2020.

Le polpette Yuchi di pesce e seppia ritirate dal mercato sono state prodotte da Me Fu Shl S.L. nello stabilimento di calle Carlos Jiménez Diaz, ad Alcalá de Henares (Madrid), in Spagna. Nome o ragione sociale dell’Osa a nome del quale il prodotto è commercializzato: International Trading 2 Via Falzarego, 26, Baranzate (Milano). In caso di allergeni non dichiarati si raccomanda ai soggetti allergici, in questo caso a uova e soia, di non consumare il prodotto indicato. Per i consumatori che non soffrono di allergie alimentari, il prodotto resta sicuro.

Ministero richiama anche scaloppine di tonno – Nella data odierna il ministero della Salute ha richiamato anche delle scaloppine di tonno a pinne gialle per “rischio chimico”: si tratta di un prodotto surgelato a marchio Noriberica Frozen Food ritirato dal mercato per la presenza di istamina oltre il limite consentito. L’avviso di richiamo specifica in questo caso che il prodotto è stato distribuito solo nel Nord Italia.