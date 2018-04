in foto: l’area interessata

Domenica 8 aprile, ore 8.30. Chi abita a Bologna deve tenere questa data bene a mente visto che le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta tra via Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, avverranno proprio quel giorno. Già disposta l'evacuazione di 9.401 residenti della zona di pericolo tra i quartieri Navile e Porto-Saragozza. Allestiti sei punti di accoglienza aperti dalle 7:00. Una disposizione comunale analoga si era già avuto con l'ordigno rinvenuto a Fano, nelle Marche.

Evacuazione nel raggio di 800 m

"Tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo nelle vie e nei civici indicati e comunque anche in tutti gli immobili, strade, terreni o manufatti di qualsiasi genere, purché rientranti nella ‘danger zone’", riferisce il Comune delle Due Torri. Per ‘danger zone’ si intende un'area concentrica con un raggio di 800 metri dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno. Area in cui sarà necessario procedere all'allontamento dei residenti con contestuale divieto assoluto di circolazione di veicoli e pedoni fino al termine delle operazioni, condotte dal Comando Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore e coordinate dalla Prefettura di Bologna. Il disinnesco avverrà mediante dispolettamento sul luogo del ritrovamento e successivo trasporto nella cava "I Laghi" (località Pianoro) per procedere al brillamento.

Punti d'accoglienza a Bologna

Per i residenti coinvolti saranno allestiti sei punti di accoglienza (tre nel quartiere Navile e tre nel quartiere Porto-Saragozza) accessibili dalle ore 7 di domenica 8 aprile e fino a cessate esigenze: centro sociale "Casa Gialla", piazza da Verrazzano 1/3; centro sociale Montanari, via di Saliceto 3/21; centro sociale "Katia Bertasi", via Fioravanti 22, parrocchia Chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Pio V, via Ambrosini 1; casa di riposo delle "Piccole Sorelle dei Poveri", via Emilia Ponente 4; aule universitarie del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, via Azzo Gardino 23.

Treni fermi e musei chiusi

Anche la circolazione dei treni nella stazione di superficie di Bologna centrale sarà parzialmente sospesa. I regionali diretti o provenienti da Piacenza, Verona, Padova, Porretta e Vignola effettueranno fermate alternative con un servizio autobus di collegamento. L’alta velocità, invece, non subirà modifiche. Al contrario degli aerei, le cui operazioni di decollo e atterraggio sull'aeroporto Marconi verranno limitate per ragioni di sicurezza. Anche il Museo di Arte Moderna (Mambo) e il Museo Morandi rimarranno chiusi fino al termine dell’intervento (che, come detto, inizierà alle 8.30, ma la cui durata è impossibile da ipotizzare). Sarà inoltre necessario introdurre limitazioni alla viabilità privata e pubblica per tutta la durata dell'operazione

Le strade interessate

Sono 48 le vie interessate e 781 i civici coinvolti: Azzo Gardino, Battistelli, Lodovico Berti, della Beverara, Boldrini, Bovi Campeggi, Brugnoli, John Cage, Cairoli, Calori, De' Carracci, Casarini, Cervellati, Cipriani, de' Crescenzi, De Liuzzi, Dolfi, Ercolani, Fantin, Fioravanti, della Ghisiliera, Graziano, Inviti, Lame, piazza Liber Paradisus, Malvasia, Marco Polo, Masina, Menarini, Milazzo, Don Minzoni, Parmeggiani, piazzetta Pasolini, viale Pietramellara, San Pio V, del Porto, Ranuzzi, del Rondone, fratelli Rosselli, Pellegrino Rossi, Rusconi, dello Scalo, piazza VII novembre 1944, viale Silvani, Svampa, Tanari, Zanardi, Zurlini.

Numeri utili

Per agevolare le richieste di informazioni e di assistenza, il centralino del Quartiere Porto-Saragozza sarà a disposizione ai numeri 051 2197188 e 051 525847 nei seguenti orari:

– lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13;

– martedì e giovedì dalle 9 alle 18.

Dal 5 al 7 aprile sarà attivo anche il numero 051 2193298 dalle 8.15 alle 18.15.

Il centralino del Quartiere Navile sarà a disposizione al numero 051 7190701

– lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 14;

– martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18.

Sabato 7 aprile dalle 8 alle 15.