in foto: Ambulanze circondano l’aereo. Foto dall’interno dell’aereo di Larry Coben da Twitter

Un aereo della compagnia Emirates proveniente da Dubai con a bordo circa cinquecento persone è atterrato all'aeroporto internazionale JFK di New York ed è stato messo subito in quarantena a causa della presenza di un centinaio di passeggeri e membri dell’equipaggio che tossiscono senza sosta. L'aereo è atterrato poco dopo le 9 del mattino ora locale (le 15 in Italia) al Terminal 4 dello scalo di New York ed è stato immediatamente raggiunto da personale medico e dalla polizia. Le persone malate – avrebbero febbre alta e tosse – sono state visitate dalle autorità sanitarie locali e secondo la compagnia Emirates i passeggeri che hanno avuto bisogno di cure mediche sono dieci. Secondo quanto si legge sui media Usa, la polizia di New York sta monitorando quella che sembra “un'emergenza medica”. Un portavoce del sindaco di New York Bill de Blasio ha detto che sul posto sono arrivati rappresentanti dello U.S. Centers for Disease Control and Prevention, organismo di controllo statunitense sulla sanità pubblica.

L'allarme scattato in volo – L'allarme – secondo le prime ricostruzioni dell’episodio – sarebbe scattato durante il volo da Dubai a New York, quando un paio di persone sarebbero state colpite da febbre e decine di altre avrebbero iniziato a tossire senza sosta: il pilota preoccupato avrebbe quindi allertato le autorità. Larry Coben, uno dei passeggeri a bordo del volo Emiretes, ha twittato in diretta quanto accadeva, pubblicando diverse foto, e ha mostrato anche la documentazione che è stata distribuita a tutti i passeggeri per raccogliere informazioni sullo stato di salute.