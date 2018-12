Un uomo che scende dalla sua auto con un cane al guinzaglio e poi lo distrae per abbandonarlo sul ciglio di una strada e scappare via inseguito dal cucciolo che tenta di farsi vedere dal finestrino. È la straziante scena ripresa da una telecamera di sorveglianza a Stoke-on-Trent , in Gran Bretagna dove il cucciolo è stato ritrovato da un passante e affidato alle cure della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali. Il filmato risale al pomeriggio sera di lunedì 17 dicembre e ora fa parte di un'inchiesta avvita dalle autorità locali dopo la denuncia dell'associazione.

Nel video si vede il cane, un esemplare di staffordshire bull terrier, che scodinzola felice credendo di fare una passeggiata. Poco dopo il proprietario lo lascia libero dal guinzaglio e, dopo aver gettato a terra anche il suo giaciglio, scappa via in macchina inseguito dall'animale che crede in un gioco e cerca di farsi vedere più volte dal finestrino alzandosi sulle due zampe posteriori. Per fortuna, il cane è stato trovato sdraiato da un passante durante l'ora seguente e portato da un veterinario sta bene.