in foto: immagine di repertorio

Una ragazza di appena 21 anni, Daniela Palazzetti di Roma è in fin di vita dopo essere stata travolta da un gommone nei pressi di Grotticelle, una delle spiagge più note e apprezzate dell'area di Capo Vaticano, nel comune di Ricadi, della frazione di San Nicolò (VV). La giovane si trova ora ricoverata agli “Ospedali riuniti” di Reggio Calabria: la prognosi è riservata.

Daniela era in compagnia di un gruppo di amici quando è avvenuto l’incidente in mare e, secondo quanto si è appreso, il conducente del gommone non si era accorto che la giovane si fosse tuffata in acqua: la giovane è stata colpita dall'elica, riportando ferito in tutto il corpo e in particolare ai glutei, al dorso e agli arti superiori. Durante le operazioni di recupero in mare e il successivo trasferimento a terra, Daniela ha perso molto sangue.

Sul posto è intervenuto il 118, insieme ai carabinieri per le indagini, coordinati dalla centrale operativa gestita dal medico Giuseppe Loiacono e dagli operatori Michele Cimine e Rosa Schinella e diretta da Antonio Talesa, che hanno prestato i primi soccorsi alla 21enne, richiedendo, a causa delle gravi condizioni in cui si trovava, l'intervento dell'elisoccorso che trasferito la giovane vittima agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Le sue condizioni destano non poca preoccupazione a causa soprattutto della forte emorragia che ha subito.