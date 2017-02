Una coppia di turisti americani di trentatré anni è stata aggredita e rapinata a Venezia, nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 2 e 30 i due, che erano arrivati per il Carnevale, si trovavano nei pressi del Ponte di Rialto diretti verso il loro hotel quando, stando a quanto raccontato alla polizia, sono stati avvicinati da un gruppo di persone che li hanno minacciati con il collo di una bottiglia rotta. La coppia, che nella testimonianza ha parlato di giovani di origine nordafricana, che avrebbe intimato loro di consegnare i soldi.

L'uomo, mentre tentava di reagire, è stato colpito alla testa ed è caduto a terra, mentre la donna ha riportato un taglio alla mano, provocato dalla bottiglia rotta. Dopo essersi fatto consegnare i soldi – cinquanta euro in tutto – il gruppo si è poi allontanato, dileguandosi tra le calli del centro storico. I due turisti hanno subito cercato aiuto, e raccontato quanto accaduto agli agenti della squadra volanti. Tuttavia, non non è stato possibile ricostruire con esattezza dove sia stata portata a termine la rapina: la coppia, infatti, non è riuscita a tornare sui suoi passi e a identificare la calle. La zona però, a quanto riferito, non dovrebbe essere troppo distante dal Ponte di Rialto.

I due turisti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni e Paolo per essere medicati: dopo essere stati tenuti in osservazione tutta la notte, sono stati dimessi nella tarda mattinata di sabato.