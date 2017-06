Le era stata comunicata la vittoria di 38 milioni di euro, ma di quel magnifico bottino avrebbe incassato 2 dollari e una bistecca. Katrina Bookman stava giocando a una slot machine del Resort World Casino di New York, quando all'improvviso la macchina le comunica sul display "assegno da 42.949.672,76$ in stampa". La donna si scatta un selfie, prima di essere raggiunta dal personale del resort, che l'accompagna gentilmente all'esterno, dove le comunica che la slot machine è rotta e che pertanto avrebbe avuto indietro i circa due euro della giocata e una cena a base di bistecca offerta dalla casa, come "generoso" risarcimento.

La convinzione di stare per rivoluzionare la propria vita si tramuta così in profonda delusione e poi in vera e propria depressione, con tanto di attacchi d'ansia. Una perdita del proprio equilibrio psichico che la donna è determinatissima a far pagare al resort. Parte così la denuncia alla Corte Suprema dei Queens, dall'esito per nulla scontato. Se è vero che tutto, dalla scritta sul display al motivo delle luci, rendevano il funzionamento della slot machine coerente con il messaggio della vittoria, è altrettanto vero che i precedenti giudiziari danno ragione ai casinò. Nel 2011 una donna di 87 anni aveva ricevuto lo stesso messaggio di vincita, aveva fatto ricorso alla Corte suprema dell'Iowa e aveva perso.

Ovvietà del malfunzionamento e scarico di responsabilità sono i due argomenti della difesa. Il portavoce del casinò parla infatti di "ovvio malfunzionamento", mentre la Commissione per il gioco d'azzardo dello stato di New York ha sottolineato che sullo schermo della slot compariva la scritta "il malfunzionamento rende nulli tutti i pagamenti e le giocate". Insomma, per Katrina Bookman al momento non vi è stata alcuna soddisfazione economica, sebbene il suo legale, Alan Ripka, stia provando ancora a garantirle almeno la vincita massima prevista da quella slot, ossia ha provato per mesi a ottenere dal casinò la vincita massima prevista da queste slot, ovvero 6.500 dollari (circa 5.800 euro).