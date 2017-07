Un bimbo di 22 mesi è affogato in una piscina di Elwood, nello Stato Usa dell’Illinois. L'ufficio del coroner della Contea di Will ha spiegato che il piccolo Traeger A. Moore è stato trovato in stato di incoscienza nel primo pomeriggio di sabato. Trasportato all’ospedale di Joliet, il bimbo è stato dichiarato morto. Serena Magosky, madrina della vittima, ha detto che la tragedia è avvenuta intorno alle 13.30, quando la madre di Traeger, Jennifer Rafac, 29 anni, era al lavoro. Le due donne sono cugine, ha spiegato la stessa Serena. I fratelli maggiori del bimbo erano invece con il padre per il weekend.

La donna ha ammesso di aver scoperto la tragedia solo nel tardo pomeriggio tramite un post su facebook postato dalla madre del bimbo. "Sono rimasta scioccata e incredula" ha detto. "Il mondo si è fermato per un minuto quando l’ho scoperto". La zia di Traeger ha detto che la piscina, profonda non più di 1,5 metri, ha una scala e una zona coperta che può essere raggiunta solo attraverso un cancello chiuso.

Serena ha spiegato che è stato il patrigno di Jennifer, Russ Farray, ha trovare Traeger privo di sensi e ha tentare di rianimarlo. "Russ è davvero bravo con i bambini. Li ha semplicemente adorati. Ha fatto sempre molte cose con loro, anche coi miei ragazzi. Lui non ha figli” ha spiegato. L'autopsia sul corpicino di Traegar è stata effettuata domenica. I rapporti preliminari hanno portato ad emerge che il bimbo è morto per annegamento. La polizia della contea di Sheriff ha aggiunto che è stata aperta un’indagine sulla tragedia.