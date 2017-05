Il presidente americano Donald Trump, arrivato ieri sera a Roma, questa mattina è stato ricevuto in Vaticano da papa Francesco. È stato il loro primo e atteso faccia a faccia. Poco dopo le otto, tra serrate misure di sicurezza intorno a tutto il Vaticano, il corteo presidenziale è entrato dalla porta laterale del Perugino per dirigersi al Cortile di San Damaso. Da lì la delegazione è entrata nel Palazzo Apostolico vaticano. Al suo arrivo Trump e la moglie Melania (come da protocollo vaticano vestita in nero) sono stati accolti da monsignor Georg Gaenswein, prefetto della Casa Pontificia. Con loro, tra gli altri, la figlia Ivanka Trump col marito Jared Kushner. Poi nella Sala del Tronetto dell'appartamento papale un sorridente Donald Trump ha incontrato il Papa e i due si sono scambiati una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto. Trump e papa Francesco hanno poi avuto un colloquio privato durato circa trenta minuti. C’è stata quindi la presentazione della delegazione e lo scambio dei doni nella Sala della Biblioteca. Al termine dell’incontro il presidente americano e la moglie – che ha stretto la mano al Pontefice e gli ha chiesto di benedire un piccolo oggetto – hanno ringraziato cordialmente il Papa e gli hanno stretto la mano per congedarsi. “Per me è stato un grandissimo onore incontrarla ed essere qui”, ha detto Trump a Francesco.

Gli appuntamenti del presidente Trump a Roma – L’agenda di Trump, molto fitta, prevede dopo l’incontro con Bergoglio un colloquio con il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e con il segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignore Paul Richard Gallagher. Poi Trump vedrà il presidente Mattarella e il premier Gentiloni. Nel primo pomeriggio, il presidente americano lascerà la capitale per dirigersi a Bruxelles. A Roma tra le altre cose il presidente americano si concederà un momento di relax visitando la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro, insieme con la moglie Melania. In mattinata la first lady visiterà inoltre l'eccellenza dell'ospedale pediatrico vaticano Bambino Gesù. La figlia Ivanka, quasi contemporaneamente, sarà a Trastevere, ospite della Comunità di S. Egidio, dove incontrerà anche un gruppo di donne vittime del traffico di esseri umani.