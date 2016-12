Con un tweet, il presidente degli Stati Uniti d'America annuncia la necessità. per gli Usa, di tornare a rafforzare e ampliare la propria capacità nucleare. Parole molto chiare, pubblicate a seguito di un incontro degli 007 americani dedicato alla sicurezza nazionale, che però sembrano andare in una direzione assolutamente opposta rispetto alle intenzioni finora portate avanti da Barack Obama. L'annuncio segue però a poche ore di distanza la presa di posizione del presidente russo Vladimir Putin, il quale ha dichiarato oggi di essere intenzionato anch'esso a "rinforzare il potenziale militare delle forze nucleari": "Dobbiamo rinforzare il potenziale militare delle forze nucleari strategiche, a partire da missili in grado di superare i sistemi di difesa antimissilistici che si stanno per imporre, e neutralizzare ogni minaccia militare", riportano fonti di stampa russe.

Un cambio di passo sostanziale rispetto alle pregresse posizioni manifestate nel corso degli anni da Obama, che ha sempre puntato a progressiva denuclearizzazione degli Us. Nel corso della campagna elettorale Trump aveva già annunciato di voler "ammodernare e rinnovare" l'arsenale nucleare statunitense, anche se durante un'intervista concessa lo scorso marzo al New York Times si disse preoccupato della proliferazione degli arsenali nucleari nel mondo. Nel mentre, visto che tra gli obiettivi di Donald Trump esiste anche l'idea di dare una forte stretta all'ingresso dei musulmani in Usa, il presidente uscente Obama ha deciso di creare qualche problema al suo successore smantellando il programma di registrazione dei visitatori che arrivano dai Paesi in cui operano gruppi legati al terrorismo, introdotto dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. "Il Dipartimento alla sicurezza nazionale, con effetto immediato, rimuoverà un sistema di regole oramai obsoleto che richiederebbe un uso di personale e risorse da sottrarre ad altre misure più efficaci", si legge nella nota stampa diramata dall'amministrazione statunitense.