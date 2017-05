Purtroppo, alla fine, il caso della scomparsa di Silvia Pavia si è risolto nel peggiore dei modi. La donna di 52 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce mercoledì 26 aprile, dopo aver mandato un ultimo sms al compagno, è stata trovata morta questa mattina a Oulx, in Valsusa, all'interno della sua 500 grigia metallizzata. A segnalare la vettura con a bordo il corpo della donna è stata una persona a passeggio in montagna. Sul corpo non ci sarebbe nessun segno di violenza. Si segue quindi la pista del suicidio, forse con l’assunzione di farmaci.

Silvia Pavia era sparita nel nulla una ventina di giorni fa dopo essere stata al maneggio di Ceretta a San Maurizio Canavese dove, da molti anni, ha il suo cavallo. “Bacio, ok a oggi pomeriggio”, era stato l’ultimo contatto col suo compagno, Pierluigi, mercoledì 26 aprile. Dieci minuti dopo era stata immortalata con la sua Fiat 500 dalle telecamere stradali, in direzione Torino. L'ultima persona ad averla vista è stata un’amica che ha un negozio di estetista in centro a Torino, vicino all'abitazione della donna: "Mi ha detto che aveva una gran fretta, abbiamo scambiato poche parole".

A spingere gli inquirenti a cercare la 52enne nella zona in cui è stata ritrovata questa mattina è stata l'ultima ricerca fatta online dal telefono: il meteo di Bardonecchia, località in cui Silvia e il compagno hanno una casa. Proprio il suo compagno qualche giorno aveva raccontato di una piccola depressione della donna, curata con 7 gocce di Lexotan al giorno: "Si faceva dei selfie, me li mostrava dicendo ‘Guarda questa ruga, ce n'è un'altra. Non ti piacerò più'. Per questo si sentiva un po' giù, e a volte mi sembrava si estraniasse da tutto. Erano pochi istanti, poi lei tornava ad essere la Silvia di sempre".