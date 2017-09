Il senatore del Movimento Cinque Stelle Alberto Airola è stato aggredito la scorsa notte a Torino. Airola, 47 anni, avrebbe subito l’aggressione, durante la quale è stato malmenato, nella zona barriera di Milano. È stato ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco dove è stato medicato e poi dimesso nella mattinata del 4 settembre.

Finora non sono chiari i motivi dell’aggressione, né la dinamica dei fatti. A indagare sul caso la polizia che sta cercando di accertare le cause del gesto. Secondo La Stampa le motivazioni sarebbero riconducibili a un suo intervento contro alcuni pusher. Lo stesso quotidiano torinese riporta che i fatti sono accaduti intorno all’una e mezza di notte in via Cremona, nel quartiere Aurora, dove il senatore pentastellato abita.

Sempre secondo La Stampa, Airola sarebbe stato preso a pugni da due nordafricani che sarebbero poi fuggiti portando via il cellulare del senatore. Sembrerebbe che il senatore del M5s abbia avvicinato i due presunti pusher per parlare, ma dopo la discussione i due lo avrebbero aggredito e rapinato.

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha scritto un tweet in cui ha espresso sostegno ad Airola: “Forza Alberto Airola, servi in piedi ed energico che le battaglie da combattere sono ancora molte. Ti aspettiamo”. Lo stesso post è stato condiviso su Twitter anche dal cofondatore e garante del M5s, Beppe Grillo. Solidarietà anche dalla deputata Carla Ruocco, che sempre su Twitter scrive: “Tutta la mia solidarietà ad Airola, picchiato da due spacciatori affrontati con grande coraggio”. Il Movimento 5 Stelle ha espresso "la propria solidarietà e vicinanza all'amico e portavoce al Senato Alberto Airola che questa notte a Torino, rientrando a casa, è stato aggredito e rapinato".