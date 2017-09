Drammatico incidente a Rodeano di Rive d'Arcano, dove un ragazzo di 32 anni residente a Martignacco ma originario di Fagagna, Mattia Venuti, è morto a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. Erano circa le 22 di ieri, sabato 9 settembre, quando il giovane, che stava guidando il suo scooter, ha perso il controllo del mezzo all'altezza di via Carnia.

Lo scooter ha invaso la corsia opposta e il giovane (nella foto) è finito sull'asfalto. A richiedere l'intervento di un'ambulanza è stato un automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Al loro arrivo le condizioni del 32enne sono parse immediatamente critiche. Stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove, purtroppo, dopo poco è morto. A Rodeano anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Martignacco per i rilievi e gli accertamenti. Mattia Venuti lascia la moglie, i genitori e tanti amici. Appassionato di moto e di montagna, faceva l'operaio specializzato.