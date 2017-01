Drammatico incidente nel pomeriggio di sabato a Tiezzo, Azzano Decimo, nella provincia di Pordenone. Una moto si è scontrata con un furgone e per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare. Marco Paviotti, ventisettenne del posto, stava procedendo in sella alla sua Ducati rossa: come scrivono i quotidiani locali, il giovane centauro era diretto verso la località Cinque Strade ma è finito contro la fiancata di un Renault Traffic bianco, che si stava immettendo nella strada. Al volante del mezzo c’era un artigiano di Azzano Decimo di cinquantasette anni.

Il drammatico incidente e l’inutile corsa in ospedale – La moto del ragazzo ha proseguito la sua corsa per 150 metri, fino al muro di recinzione di una villa. Subito il conducente del furgone ha soccorso il ragazzo ferito e ha telefonato al 118. L'ambulanza ha portato Marco all'ospedale di Pordenone dove però il giovane è deceduto per le gravi lesioni riportate nell'urto. La vittima aveva da poco compiuto gli anni. La Polstrada di Pordenone e Spilimbergo sta indagando sulla precisa dinamica dell'incidente.