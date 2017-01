Si è conclusa nel peggiore dei modi la settimana di speranza e angoscia che ha accompagnato la degenza di Giulia Morandi, la 12enne di Bagnoli di Sopra (Padova) che sabato 21 gennaio è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Rovigo. La piccola è morta nel pomeriggio di ieri, domenica 29 gennaio, dopo un repentino aggravamento, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’Azienda ospedaliera euganea. Era stata coinvolta in un drammatico scontro lungo la tangenziale di Rovigo, mentre si trovava a bordo di una delle tre auto coinvolte nell’incidente con alcuni amici di famiglia. Altre sei persone erano rimaste ferite, anche se in condizioni meno gravi.

Secondo le ricostruzione, all'origine dell’incidente ci sarebbe un sorpasso azzardato da parte di un automobilista, che lo avrebbe portato a colpire più auto, tra le quali quella su cui viaggiava Giulia. L’uomo, che proveniva dal senso opposto rispetto alle altre vetture incidente, risulta indagato per lesioni colpose. Stando alle testimonianze avrebbe invaso la carreggiata opposta, in un tratto a doppia corsia di marcia, scontrandosi con le altre due auto. Sull'episodio sta lavorando la polizia stradale, coordinata dal sostituto procuratore Davide Nalin. A seguito della morte della bimba, la magistratura ora procederà per omicidio stradale colposo. La famiglia di Giulia era originaria di Solesino e una decina di anni fa si era trasferita a Bagnoli, dove la 12enne frequentava la seconda media.