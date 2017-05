Un 29enne di origini nigeriane è stato ricoverato d’urgenza nel reparto Infettivi dell’ospedale Infermi di Rimini. Per i medici c’è il forte sospetto che si tratti di un caso di lebbra. Oggi l’uomo, che vive in Romagna da quattro anni, è stato trasferito nel centro specializzato di Genova. Il 29enne domenica era rientrato dall’Africa, quando si è allarmato per quelle singolari lesioni comparse su mani e piedi. I medici hanno subito deciso di farlo controllare dal reparto Infettivi dell'ospedale di Rimini. Gli esperti sono ancora in attesa dell’esito dei primi accertamenti, ma proprio per la singolarità della malattia, hanno deciso di trasferirlo in Liguria, presso il centro di riferimento nazionale per quanto riguarda la famigerata malattia.

Va comunque precisato che, nonostante le preoccupazioni, il contagio della lebbra oggi è assai difficile e, con le moderne tecniche, la guarigione è quasi sempre assicurata. Lo screening sanitario ha comunque messo sotto osservazione una ventina di persone, tutte quelle che sono state a contatto col 29enne, già raggiunte dall’Ufficio d’igiene dell’Ausl per avviare le procedure del caso. Il giovane nigeriano vive solo, ha un lavoro, ed oltre agli ambienti professionali, frequenta anche la parrocchia, come scrive Il Resto del Carlino. L’Ufficio d’igiene dell’Ausl e i sanitari dell’Infermi assicurano che anche nell’eventualità si trattasse di lebbra, chi in un modo o nell’altro è stato a contatto con l’uomo, non deve seguire alcuna terapia farmacologica, è sufficiente rimanere sotto controllo medico.

La cosiddetta malattia di Hansen (definizione utilizzata legalmente dagli enti pubblici e statali italiani) è una malattia infettiva e cronica, causata dal batterio Mycobacterium leprae, che colpisce la pelle e i nervi periferici in vari modi e gradi, anche molto invalidanti. Un tempo considerata la più grave tra le epidemie, dopo la peste, in era moderna si è rivelata molto meno temibile.